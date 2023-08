Alexander Blessin s'exprime avant le déplacement des Bruxellois à Liège: "L'Union n'est pas favorite, le Standard reste un grand nom"

Après sa belle victoire face à Anderlecht vendredi dernier, l'Union se déplace au Standard pour un autre gros match. Blessin s'attend à une chaude ambiance en terres liégeoises et ne voit pas son équipe comme favorite malgré le bon début de saison de ses joueurs. "Beaucoup de gens nous voient favoris et surtout le coach du Standard qui veut enlever la pression, sourit Blessin. Mais l'Union n'est pas favorite, je n'aime pas parler de cela. Nous sommes bien préparés et nous sortons d'un bon match. Si on réalise la même performance que face à Anderlecht, nous pourrons sortir vainqueurs de ce duel. Mais le Standard reste un grand nom et un grand club qui ne prendra pas ce match à la légère..."