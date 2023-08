De Moris à Lapoussin en passant par Burgess : qui seront les leaders de l’ère Blessin à l’Union ?

Anthony Moris – le leader du vestiaire

Moris a été nommé comme nouveau capitaine de l'Union. ©NVE

Avant le début du championnat, Alexander Blessin a dû prendre une décision cruciale en choisissant le nouveau capitaine qui allait remplacer Teuma. L’entraîneur allemand a finalement décidé de donner le brassard à Anthony Moris. “C’est une décision qui vient des tripes, expliquait Blessin. J’ai discuté avec de nombreux joueurs et j’ai eu un très bon sentiment avec Anthony.”

Dans l’équipe depuis l’été 2020, le gardien luxembourgeois a toujours joué un rôle important sur le terrain mais aussi dans le vestiaire lui qui est l’un des plus expérimentés de l’équipe. “J’ai accepté ce rôle directement, avançait Moris après sa première officielle avec le brassard, face à Anderlecht. Je pense avoir la légitimité pour être capitaine et je suis fier de le devenir. Même si j’aurais quand même eu cette âme de leader sans le brassard autour du bras.”

Dans le passé, le joueur de 33 ans faisait déjà partie de la garde rapprochée du capitaine Teuma et n’hésitait pas à prendre la parole avant ou après les matchs.

Christian Burgess – le leader défensif

Burgess et l'Union ont remporté le septième derby de suite face à Anderlecht. ©NVE

Les saisons se suivent et se ressemblent pour l’Anglais d’1m96. Depuis son arrivée de Portsmouth en juillet 2020, Burgess a toujours pris place comme titulaire en défense centrale. Avec le tout début de saison 2021-2022 comme seule exception. “C’est la décision la plus difficile de ma carrière d’entraîneur”, expliquait alors Felice Mazzù… avant de replacer Burgess dans le onze de base.

Pion central de la défense à trois, Christian Burgess a cette capacité de bien faire jouer les autres. Très fort dans les duels aériens (70 % de duels remportés face à Anderlecht dont 100 % de duels aériens), le joueur de 31 ans évolue sur le terrain en connaissant ses défauts comme la vitesse. Burgess a pris une ampleur plus grande depuis la montée en Division 1A de l’Union avec un rôle de leader dans la communication que ce soit avec ses coéquipiers ou l’arbitre. Bien installé Bruxelles, il sera l’un des éléments clés de l’équipe de Blessin cette saison.

Loïc Lapoussin – le leader technique

Lapoussin a réalisé une passe décisive face à Anderlecht. ©NVE

La saison dernière, il n’était pas rare de voir Teddy Teuma réaliser l’un ou l’autre geste technique de grande classe. Cette saison, les regards se tourneront plutôt vers Loïc Lapoussin qui a le style de jeu pour devenir le leader technique de cette équipe. Celui qui a tenté le plus de dribbles face à Anderlecht, dix soit le double d’Amuzu qui prend la deuxième place de ce petit classement, aime jouer pour le public lui qui est capable de lancer un sourire ou un regard amusé vers les tribunes après un beau geste.

Mais son côté dribbleur ne l’empêche pas de réaliser un gros travail défensif. S’il a perdu 14 ballons face aux Mauves, il en a récupéré 11 soit le troisième meilleur total de tous les joueurs présents sur la pelouse.

Le nouvel attaquant – le leader offensif

Son identité n’est pas encore connue. Ce ne sera en tout cas pas Akor Adams, pisté par les Saint-Gillois et qui va finalement prendre la direction de Montpellier (Ligue 1). Mais un nouvel attaquant va bel et bien arriver à l’Union d’ici la fin du mercato. “Nous voulons avoir quatre attaquants cette saison donc nous allons encore en signer un”, a expliqué le Président Alex Muzio sur les réseaux sociaux du club ce mercredi. Cet attaquant aura de lourdes responsabilités sur les épaules puisqu’il devra être le leader offensif qui remplacera numériquement Victor Boniface (17 buts et 12 assists la saison dernière).

Akor Adams, en route vers Montpellier, ne sera pas le nouvel attaquant de l'Union.

La direction bruxelloise sait que le temps presse car, même si le marché des transferts ferme ses portes début septembre, le barrage pour une qualification en Europa League arrive déjà dans trois semaines. Et même si Eckert Ayensa a montré de bonnes choses face à Anderlecht, l’Union ne peut pas se permettre de se reposer essentiellement sur l’Allemand ainsi que sur Nilsson et Kabangu.