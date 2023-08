Le nouvel Unioniste Mathias Rasmussen vu de Norvège : “Haaland adorerait l’avoir dans son dos en équipe nationale”

guillement "Je n'ai jamais vu un joueur avec une aussi grande qualité de scanning."

Arrivé en octobre 2020 à Brann Bergen en provenance de Norsjaelland, où il a côtoyé l’ex-Unioniste Simon Adingra, Mathias Rasmussen s’impose très rapidement dans le onze de base. Il est alors positionné en tant qu’ailier dans un 4-3-3 assez offensif. “Il avait quand même des difficultés de rester dans son match durant 90 minutes à son arrivée, se souvient son ancien capitaine qui a évolué à Waasland-Beveren de janvier à août 2021. Il avait de très bonnes périodes puis pouvait être moins visible durant certains moments. C’est quelqu’un qui doit recevoir des responsabilités et par qui le jeu doit passer. Il rend alors l’équipe meilleure tout en sachant faire la différence tout seul. Un leader ? Ce n’est pas lui qui va crier dans le vestiaire mais c’est lui qui nous disait comment faire quand il fallait changer l’un ou l’autre élément tactique durant une rencontre.”

Au bout de l’année 2021, Brann Bergen est finalement relégué en Division 2 norvégienne. Dans l’antichambre, Rasmussen va jouer dans un fauteuil avec 15 buts et 8 assists en 28 rencontres, décrochant le titre et le retour en Eliteserien. À tel point qu’il attire le regard de l’équipe nationale mais sans jamais être sélectionné avec les A. “Il aurait dû être appelé depuis longtemps, avance Sivert Heltne Nilsen. Le fait de passer toute l’année 2022 en D2 ne nous a pas permis d’être vraiment mis en avant. Mais ce n’est qu’une question de temps pour Mathias : je suis certain qu’Haaland adorerait l’avoir derrière lui en équipe nationale (sourire).”

Rasmussen a rejoint la Belgique à l'âge de 25 ans. ©vincent duterne info@vincentduterne.com

C’est après onze rencontres, toutes vécues dans la peau d’un titulaire, que Rasmussen a quitté en début de mercato estival la Norvège pour rejoindre l’Union. Le joueur de 25 ans a fortement été séduit par la manière avec laquelle le directeur sportif Chris O’Loughlin le connaissait. “Son départ n’a pas du tout été une surprise à Bergen où il était le joueur le plus important de l’équipe. J’ai même du mal à comprendre comment il est resté aussi longtemps chez nous… D’ailleurs, je vois d’autant plus son importance dans notre jeu depuis qu’il est parti. Les joueurs offensifs de l’Union sont chanceux de l’avoir à leurs côtés : s’ils font les bons appels, ils recevront des bons ballons.”