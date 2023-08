Mathias Rasmussen, le renfort ambitieux de l’Union : “Je veux gagner le titre avec ce club”

Pas de quoi ressentir la pression pour celui qui a joué son premier match professionnel à seulement seize ans et cinq mois. Déjà titulaire au sein du carré magique de Blessin face à Anderlecht, Mathias Rasmussen compte bien enchaîner dans les prochaines semaines. Avec l’ambition avouée de remporter un titre en fin de saison…

Comment jugez-vous votre première avec l’Union, face à Anderlecht ?

”Déjà, cela a été une petite surprise d’être titulaire d’entrée de jeu même si la direction m’avait expliqué qu’elle me voulait pour cela. Je me suis très bien senti sur le terrain. J’ai ressenti un réel sentiment de sécurité grâce à la bonne communication qu’il y avait avec mes coéquipiers. Je pense que j’aurais pu plus apporter à l’équipe mais le plus important était la victoire : nous n’avons peut-être pas eu le contrôle total du match mais je n’ai pas non plus senti qu’Anderlecht pouvait nous malmener.”

Rasmussen et l'Union ont bien débuté leur saison face à Anderlecht.

Quelles sont les grandes différences entre l’Union et votre ancien club, Brann Bergen ?

”Je sens que le club est plus professionnel dans tous les aspects. Que ce soit dans la nourriture, le travail du staff médical ou encore la façon d’agir des joueurs. Mon adaptation s’est passée très facilement car j’ai été accueilli par un groupe très ouvert.”

Comment qualifieriez-vous votre style de jeu ?

”Je suis un joueur qui veut beaucoup toucher le ballon. Mon pied gauche me permet d’avoir une certaine qualité dans le passing et d’être décisif dans le rectangle adverse. Je suis plutôt un joueur qui va faire la dernière passe que celui qui va marquer. Dans mon esprit, je suis un pion offensif mais j’ai toujours reçu des responsabilités défensives dans mes anciens clubs. À l’Union, je ne dois pas défendre plus mais surtout d’une manière différente. L’entraîneur nous demande de défendre de manière beaucoup plus intense.”

guillement "J'espère pouvoir apporter la même chose que Teuma."

Que connaissez-vous de Teddy Teuma ?

”Teddy Teuma ? Ah oui, l’ancien capitaine de l’Union que je dois remplacer (sourire). Je sais qu’il a été un joueur très spécial pour l’équipe ces dernières saisons. Je sais aussi qu’il est gaucher comme moi et que son pied gauche était particulièrement efficace. Certaines personnes m’ont déjà demandé si j’allais pouvoir apporter la même chose que lui, je l’espère vraiment (sourire).”

Rasmussen a signé un contrat de quatre ans à l'Union. ©vincent duterne info@vincentduterne.com

Est-ce difficile de vivre avec l’étiquette du remplaçant de l’une des icônes du club ?

”La situation est différente car il était le grand leader de l’équipe; ce qui n’est pas mon cas depuis mon arrivée. J’essaie d’être moi-même et de jouer mes matchs du mieux que je peux sans essayer de ressembler à quelqu’un d’autre. C’est sur le long terme qu’on pourra me juger mais je ne ressens en tout cas aucune pression. J’ai confiance en mes qualités et je sais que ce que je peux apporter à l’équipe sera assez si je réussis à enchaîner les rencontres.”

Quels sont vos objectifs avec l’Union cette saison ?

”Je suis arrivé à l’Union avec l’espoir de pouvoir enchaîner après la belle saison que le club a connue la saison dernière. Même si j’ai vu quelques images du dernier match… Je veux vraiment gagner quelque chose avec l’Union. Quand je vois les qualités des joueurs de l’effectif, je pense sincèrement qu’il est possible de remporter le titre de champion de Belgique. Je ne dirais pas que c’est un objectif clair mais c’est en tout cas un rêve que nous devons viser.”

guillement "Haaland n'est pa le meilleur joueur au monde, Messi restera le numéro 1."

L’équipe nationale norvégienne est aussi un objectif personnel ?

”Il y a de nombreux très bons milieux de terrain en Norvège, cela reste donc un rêve pour le moment. Ce serait incroyable d’y arriver mais, pour cela, je dois d’abord m’imposer sur la durée à l’Union. Erling Haaland ? C’est le fer de lance de la sélection et l’un des meilleurs attaquants du monde… mais pas le meilleur joueur au monde à mes yeux. Tant qu’il n’aura pas mis fin à sa carrière, Lionel Messi restera le numéro 1. Il n’y a aucun doute là-dessus (sourire).”

Quel genre de personne êtes-vous en dehors des terrains de football ?

”Je suis quelqu’un d’assez sociable qui aime rigoler avec mes coéquipiers. Mais je suis surtout quelqu’un d’honnête qui dit ce qu’il pense. Depuis mon transfert à l’Union, je suis assez proche de cinq ou six joueurs mais surtout d’Henok Teklab qui est resté dans le même hôtel que moi à son arrivée. Nous nous sommes fortement rapprochés et faisons souvent des activités après les entraînements.”

Quelles sont vos grandes passions ?

”Quand je suis en Norvège, l’activité principale est la pêche. J’adore prendre le grand air, être face à la mer et sentir ce sentiment de liberté. Mais j’aime aussi le mouvement de la ville. Je vais habiter à Anvers avec ma petite amie et notre fils de cinq mois qui remplit bien mes journées (sourire).”

Êtes-vous souvent en contact avec Julian Reyerson, votre cousin qui évolue au Borussia Dortmund ?

”Nous nous parlons parfois mais nous ne nous appelons pas chaque jour sur Facetime. Un footballeur aime rester dans sa bulle. Nous ne parlons pas trop de nos carrières respectives car nous n’avons pas pris le même chemin. On ne peut pas vraiment comparer nos situations mais je suis très fier du footballeur qu’il est devenu.”