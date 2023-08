"Avec de la confiance, cela change tout" : Puertas libéré depuis le début de saison

Puertas au-dessus du lot

Parmi les points positifs, un joueur est sorti du lot : Cameron Puertas. Le milieu suisse a été omniprésent sur la pelouse en réalisant un gros travail défensif tout en étant présent offensivement avec un assist pour Ayensa sur l'ouverture du score. "Je suis très content de la prestation de l'équipe, avance Cameron Puertas. Je suis aussi très fier de moi et j'espère continuer comme cela le plus longtemps possible. L'homme du match ? J'ai entendu qu'Eleven m'avait élu. C'est certainement mon meilleur match… mais je n'en ai pas connu beaucoup en tant que titulaire à l'Union (sourire). Quand un joueur à la confiance du coach, cela change tout. Cela pousse à prendre des initiatives et à se sentir beaucoup plus libéré. J'essaye de rendre le plus possible au coach. Avec le temps, on va voir encore un meilleur Cameron qu'aujourd'hui. Je croyais en moi et je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais montrer mes qualités à la Belgique."