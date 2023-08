Encore buteur, Ayensa Eckert sait que l'Union devait tuer le match plus tôt : "On aurait dû mettre le deuxième"

Et de deux ! Après avoir ouvert son compteur but dès la première journée, Dennis Eckert Ayensa a déjà doublé son total, ce vendredi, à Sclessin, confirmant qu'il tourne bien le dos à une saison noire. " Je suis très content de ce but et cette victoire car on sait combien ça peut être difficile ici, au Standard, avec ces supporters. Le seul bémol, c'est qu'on aurait dû se mettre à l'abri en marquant le deuxième but. à cause de cela, on est resté nerveux jusqu'au bout du match." Il a eu le nez fin sur sa seule occasion du match : "Je savais que Cameron allait centrer et mettre le ballon à cet endroit… et si le défenseur (Bokadi) n'a pas su intervenir, j'ai su la mettre au fond. Oui, je me sens bien, je ressens la confiance, je suis vraiment heureux d'être ici."