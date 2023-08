Au Standard, l’Union de Blessin a enchaîné une deuxième clean-sheet : “Chasser le porteur du ballon sans baisser la tête”

Puertas a été l'homme du match.

C’était clairement le cheval de bataille de Blessin à son arrivée : l’entraîneur allemand est un grand amateur du “gegenpressing” qui consiste à tenter de récupérer le ballon dès qu’il a été perdu. Cela se reflète dans les chiffres avec de nombreuses récupérations réussies dans tous les secteurs du jeu avec Puertas (15), Lynen (16) ou encore Machida (17) et Burgess (19). Face au Standard, les joueurs de l’Union ont aussi gagné plus de la moitié des duels joués en régnant en maîtres dans le milieu du jeu. “Nous basons notre jeu sur ce second press à la perte de balle, analyse Puertas qui a été aussi bien présent défensivement qu’offensivement avec un bel assist sur l’ouverture du score. L’idée est de chasser directement le porteur du ballon quand on le perd, sans baisser la tête. C’est ce que l’entraîneur nous insuffle chaque jour à l’entraînement depuis son arrivée et cela porte ses fruits. Le coach est arrivée avec des idées très claires ce qui facilite l’adaptation pour les joueurs.”

L’Union se montre donc solide défensivement dès le début du championnat et l’avait été en préparation en encaissant qu’un seul but en six rencontres. Pourtant, l’équipe a connu de nombreux changements dans son onze de base à certains postes clés. 60 % des joueurs de champ étaient différents face au Standard si l’on compare avec l’équipe alignée contre le Club Bruges en fin de Champions playoffs la saison dernière. Des nouveaux comme Vanhoutte et Rasmussen se sont directement intégrés à la philosophie de jeu alors que des joueurs comme Ayensa et Puertas peuvent enfin montrer l’étendue de leurs qualités.

Dans le trio arrière, Burgess doit par exemple composer avec deux nouvelles têtes à droite et à gauche depuis les départs de Van der Heyden et Kandouss. “Machida a toujours été à un gros niveau mais il le montre désormais en tant que titulaire, avance l’Anglais de 31 ans. Mac Allister se débrouille vraiment bien pour quelqu’un de nouveau. Nous ne savions pas trop à quoi nous attendre car il est arrivé assez tard dans l’équipe. Même si nous avons connu de nombreux départs, ceux qui sont arrivés ont réussi à s’intégrer rapidement dans l’équipe. Ceux qui sont restés ont reçu plus de responsabilités : des joueurs défensifs comme Moris, Lynen, Nieuwkoop ou moi sommes là pour montrer l’exemple et pousser l’équipe à être solide défensivement.”

L'Union a tenu bon face aux quelques légères attaques liégeoises. ©DHA

Situations de danger évitables

Mais écrire que tout était parfait défensivement du côté de l’Union serait nier une partie de la vérité. Malgré l’exclusion de Balikwisha à la demi-heure de jeu et l’avance au score, les Bruxellois se sont fait peur à certaines reprises. Comme sur cette action en fin de match lors de laquelle Burgess a dû sortir le grand jeu en un contre un qui aurait pu mener à une égalisation imméritée. “Quand vous jouez en supériorité numérique, vous pensez que vous devez moins courir, analyse Alexander Blessin. La faim était moins grande en seconde période, ce n’était pas ce que j’attendais et nous devons apprendre de ces situations. Il faut trouver des solutions pour perdre le ballon moins bêtement. Mais il faut retenir qu’ils n’ont eu que deux situations de contre, que nous avoir une deuxième clean-sheet et que nous prenons les trois points à Liège. Ce n’est pas rien.”

Les regards sont désormais tournés vers la réception de Louvain samedi. Avec une troisième clean-sheet d’affilée ? Ce serait un petit exploit pour une équipe qui avait encaissé au moins un but lors de ses 16 dernières sorties de championnat si l’on excepte la victoire face à Genk en Champions playoffs (3-0)…