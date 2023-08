Un nouveau cadre de l’Union Saint-Gilloise en route vers l’Allemagne

Le treizième de la dernière saison de Bundesliga plaît au médian axial unioniste, qui se sent prêt pour franchir un cap. À un an de la fin de son contrat, il est à un tournant de sa carrière : soit il prolonge à l’Union, soit il part cet été, permettant ainsi à son club d’encaisser une indemnité de transfert. On se dirige donc vers la deuxième option. "Pour l'instant, ça reste une rumeur, je ne peux rien dire de plus pour le moment", nous répond Philippe Bormans, le CEO, qui ne dément donc pas vraiment l'information.