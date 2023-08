Anderlecht devancé par son voisin bruxellois dans le dossier Mats Rits ? L'Union a fait une offre pour le Brugeois

Anderlecht pourrait bien se faire dépasser par son voisin bruxellois dans le dossier Mats Rits. L'Union a en effet fait une offre pour le joueur de 30 ans que le club voit comme le remplaçant parfait de Senne Lynen, parti ce mardi au Werder Brême (D1 allemande). Anderlecht avait dans un premier temps offert entre 1 et 1,5 millions d'euros au Club Bruges pour attirer le milieu défensif mais les Brugeois souhaiteraient un montant avoisinant les 2 millions d'euros. Vu qu'aucun n'accord n'a été trouvé entre les Mauves et les Blauw en Zwart, l'Union en a profité pour rentrer dans les négociations et réaliser une offre.