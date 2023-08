Avec le départ de huit titulaires, l’Union est bel et bien entrée dans une nouvelle ère

Cinq mois plus tard, l’Union a perdu sept titulaires et s’apprête à voir partir un huitième taulier de l’équipe : Bart Nieuwkoop, arrivé durant l’été 2021 en provenance de Feyenoord Rotterdam, va retourner au sein de son club formateur néerlandais. L’Union devrait réaliser une belle plus-value : le joueur avait signé libre de tout contrat il y a deux ans avant de coûter environ 3,5 millions d’euros à Feyenoord d’après la presse néerlandaise.

Bart Nieuwkoop ne portera plus le maillot de l'Union.

Le Néerlandais arrivait en fin de contrat en juin prochain, ce qui obligeait la direction bruxelloise à agir en le vendant ou le prolongeant. À 27 ans, celui qui a joué 92 matchs (8 buts et 11 assists) dans le couloir droit des Unionistes a préféré continuer sa carrière à Rotterdam où il retournait presque chaque semaine et où il avait encore un logement.

Après 92 matchs avec l'Union, Nieuwkoop retourne à Feyenoord.

Les dirigeants de l’Union étaient face au même dilemme concernant Senne Lynen, lui aussi en fin de contrat en juin 2024 et finalement vendu autour de deux millions d’euros au Werder Brême. “Ils voulaient me prolonger, mais ce n’était pas le meilleur choix pour moi, a expliqué Lynen lors de sa présentation officielle. Je sentais que je devais faire un pas en avant dans ma carrière. Il y avait plusieurs options et Brême était la meilleure.”

Des départs attendus

D’autres transferts sortants étaient plus attendus que ceux de Lynen et de Nieuwkoop. En plus du retour de prêt de Simon Adingra à Brighton, le départ de Victor Boniface ne faisait plus l’ombre d’un doute. Après une saison exceptionnelle (17 buts et 12 assists), le Nigérian savait que la Pro League était devenue beaucoup trop petite pour son talent.

Trois joueurs étaient eux arrivés en fin de cycle. Teddy Teuma, au club depuis quatre ans et demi, allait inévitablement changer d’air. Son transfert vers le Stade de Reims s’est rapidement décanté. Ismaël Kandouss, arrivé à l’Union quelques jours avant l’international maltais, a profité du mercato estival pour rejoindre La Gantoise, un club plus prestigieux avec un salaire plus élevé. Enfin, Siebe Van der Heyden avait déjà été proche d’un départ plus d’une fois et son transfert vers Majorque n’a pas surpris grand monde même s’il laisse un vide dans le cœur des supporters.

Siebe Van der Heyden a rejoint Majorque cet été. ©BELGA

La surprise El Azzouzi

Le transfert d’Oussama El Azzouzi vers Bologne est par contre la grande surprise du mercato sortant de l’Union. Le joueur de 22 ans était appelé à devenir un des piliers du milieu de terrain après être monté en puissance lors des Champions Playoffs. Il ne sera finalement resté qu’une saison en Belgique après avoir fait parler de lui lors de la Coupe d’Afrique des Nations U23 remportée par le Maroc.

Au total, ce sont huit titulaires de la saison dernière qui ont quitté le navire jaune et bleu. Seuls Moris, Burgess et Lapoussin sont encore présents dans le onze de base de Blessin. “Toutes les équipes connaissent des cycles et ont besoin à un moment ou un autre d’être rafraîchies”, avait commenté le directeur sportif Chris O’Loughlin début juillet, quatre mois après les propos de Philippe Bormans. L’Union est bel et bien entrée dans une toute nouvelle ère de son histoire…