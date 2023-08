Plans C, leader de l’ombre ou promesse : cinq joueurs veulent prendre la place de Lapoussin et Nieuwkoop sur les ailes de l’Union

À gauche : Lapoussin et des plans C

Dans le couloir gauche, Loïc Lapoussin est le titulaire indiscutable. Sous Blessin, il a reçu le numéro 10 et de nouvelles responsabilités. Sous contrat jusqu’à l’été 2025 (avec un an en option), le Malgache de 27 ans devrait bien rester à l’Union cette saison. Mais contrairement à la saison dernière où il devait composer avec Simon Adingra, Lapoussin fait actuellement face à moins de concurrence.

Lapoussin a reçu le numéro 10 laissé vacant depuis le départ de Teuma. ©Photo News

Pour remplacer l’Ivoirien, l’Union a transféré Henok Teklab, ailier gauche de 24 ans qui évoluait en D4 allemande la saison dernière. Mais l’Allemand s’est blessé musculairement à son arrivée et n’a toujours pas porté le maillot jaune et bleu durant la préparation ou en match officiel. “Il a fait son grand retour en participant à la première partie de l’entraînement en fin de semaine dernière, expliquait son coach Alex Blessin. Son corps a bien réagi. Nous devons porter une attention toute particulière et faire en sorte qu’il revienne à son niveau étape par étape.”

Arrivé il y a un an à l’Union, Arnaud Dony est lui sorti frustré de la dernière saison sous Geraerts. Après trois montées au jeu lors des trois premiers matchs de championnat, le Belge de 19 ans n’a plus que très rarement été présent sur les feuilles de match et n’a pas été sélectionné pour les matchs d’Europa League. S’il s’attendait à vivre une première année dans l’ombre, le chouchou de l’équipe n’a pas été repris par Blessin lors des deux premiers matchs de championnat lui qui n’a pas encore les épaules pour concurrencer Lapoussin.

Dony n'a pas encore été sélectionné par Blessin cette saison.

Enfin, Matthew Sorinola est revenu cet été de son prêt à Swansea où il a alterné entre une place dans le onze de base et une place sur le banc. L’Anglais de 22 ans a réalisé une belle préparation d’avant-saison recevant même les éloges de son coach après la victoire face à Valenciennes. “Je n’aime pas parler d’individualités mais Matthew a montré qu’il savait bien jouer à une autre position que la sienne, avançait Blessin. Il est flexible et j’aime les joueurs ouverts d’esprit.” Pas sélectionné à cause d’un problème de visa, Sorinola voudrait réussir à se faire une place dans l’équipe bruxelloise mais ne serait pas contre un départ s’il voit que son temps de jeu sera trop faible lui qui n’a plus qu’un an de contrat à l’Union.

Sorinola a réalisé une belle préparation d'avant-saison.

Face à Anderlecht et contre le Standard, aucune des trois “doublures” de Lapoussin n’avait été sélectionnée par Blessin…

À droite : Nieuwkoop, une promesse et un leader de l’ombre

Dans le couloir droit, Bart Nieuwkoop a déjà montré toute son importance en ce début de saison lui qui arrive au bout de son contrat en fin de saison. Si la direction de l’Union ne veut pas le voir partir gratuitement, elle devra donc soit prolonger soit vendre son joueur qui a été cité du côté du Club Bruges cet été. Finalement, son avenir se jouera certainement du côté de Feyenoord.

Nieuwkoop a été cité au Club Bruges cet été.

Le Néerlandais a pour concurrent direct Casper Terho, arrivé l’hiver dernier à l’Union. Auteur d’une belle préparation d’avant-saison, le Finlandais de 20 ans est tombé malade avant la réception d’Anderlecht. Il est ensuite monté en toute fin de rencontre au Standard. “Je veux essayer d’être dans le onze de base après une demi-saison d’apprentissage, avançait Terho. J’ai encore des éléments à améliorer, comme mon repli défensif, mais je m’entraîne pour être la bonne surprise de la saison.”

Enfin, Guillaume François est conscient de son statut. Titulaire seulement sept fois toutes compétitions confondues la saison dernière, le joueur de 33 ans accepte sa situation même s’il souhaite accrocher plus de minutes que sous Geraerts. Celui qui suit des cours d’entraîneur est sous contrat jusqu’à la fin de la saison et reste un leader de l’ombre dans le vestiaire qui peut toujours rendre de bons services quand il faut défendre en fin de match.