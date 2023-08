Charles Vanhoutte, le nouvel Unioniste déjà lancé dans le grand bain : “La créativité est au centre du projet”

À 24 ans, celui qui a fait toutes ses classes au Cercle est entré dans une nouvelle dimension en quittant Bruges pour Bruxelles. Rapidement jeté dans le grand bain, ce fan de Gennaro Gattuso a reçu de grosses responsabilités dès le début du championnat. Des responsabilités qui sont appelées à être encore plus grandes avec le récent départ de Lynen vers la Bundesliga…

Vanhoutte est sorti blessé face à Anderlecht, sans gravité.

Charles, quand avez-vous entendu pour la première fois l’intérêt de l’Union ?

”En février dernier, mon agent m’a expliqué qu’il avait discuté une première fois avec l’Union. Un mois plus tard, j’ai rencontré la direction qui connaissait tout de moi, aussi bien sportivement qu’humainement. C’était important pour moi qu’un club ne s’intéresse pas seulement à mes qualités footballistiques mais qu’il prenne aussi en compte l’aspect humain. La direction m’a fait comprendre qu’il n’y avait peut-être pas que des anges dans le vestiaire de l’Union, mais qu’il n’y avait que des gens bien. Aussi ont-ils fait un effort pour m’avoir, ce qui m’a tout de suite donné de la confiance. Il y avait d’autres clubs intéressés, mais le fait que l’Union s’intéresse très tôt à moi m’a charmé.”

Comment avez-vous vécu le départ de Karel Geraerts qui est intervenu dans la même période que votre transfert ?

”Le jour où j’ai signé, Karel était encore le coach de l’Union. Le soir même, j’ai vu sur les réseaux sociaux qu’il n’avait pas trouvé d’accord avec la direction. Il m’a tout de même appelé dans la foulée pour m’expliquer la situation tout en me disant que l’Union était un bon club avec un style de jeu qui allait matcher avec mon profil. C’est dommage qu’il soit parti car, en tant qu’ancien milieu défensif, il aurait pu me donner de nombreux conseils précieux.”

Sentiez-vous qu’il était temps de tourner la page du Cercle Bruges ?

”Je ne suis jamais parti du principe qu’il s’agissait de ma dernière saison avec le Cercle l’année passée. Rester à Bruges n’aurait pas été un problème, mais j’ai vu un départ vers l’Union comme un beau challenge. C’est une nouvelle ère qui commence dans ma carrière.”

Avez-vous été surpris d’être titulaire d’entrée de jeu, face à Anderlecht puis contre le Standard ?

”Après une bonne préparation d’avant-saison, je sentais la confiance du staff. À mon arrivée, vu le niveau affiché par l’Union la saison dernière, je me voyais dans un premier temps comme un remplaçant pouvant apporter quelque chose à l’équipe. Mais vu tous les départs, je n’étais plus totalement surpris d’être titulaire dès le début du championnat. Face à Anderlecht, je me suis blessé et je ne me suis entraîné qu’une seule fois avant le déplacement au Standard. Le coach voulait tout de même m’aligner comme titulaire. Je me suis bien senti même s’il y a des détails, comme des passes pas assez bien ajustées, que je dois régler. Avec cette équipe, je sais que nous allons au minimum inscrire un but. Si nous faisons bien notre travail défensivement, la chance est grande de gagner le match.”

Quelles sont les grandes différences que vous avez remarquées entre le Cercle et l’Union ?

”Au Cercle, tout était très carré d’un point de vue tactique : chacun avait un rôle précis et nous n’avions que peu de libertés. À l’Union, je sens que nous avons plus souvent l’occasion de faire ce qu’on veut en possession du ballon. La créativité est au centre du projet. Et si un joueur prend une initiative et commet une erreur, il ne doit pas avoir peur de retenter quelque chose dans la foulée. Cet état d’esprit est l’une des grandes forces de l’équipe.”

Vanhoutte devra faire sans Lynen, parti à Brême.

Quel regard portez-vous sur les nombreux départs de cadres ?

”Cela ne m’inquiète pas trop dans la mesure où je sais que la direction va rapidement trouver de nouveaux bons joueurs. L’Union n’a pas un budget comme le Club Bruges et c’est donc normal que plusieurs bons éléments quittent le club après une belle saison. À nous de faire en sorte que l’équipe soit aussi compétitive que la saison dernière. Après deux rencontres, nous avons montré que l’Union était prête même si nous aurions pu améliorer certaines choses.”

Pensez-vous avoir les épaules pour remplacer Senne Lynen, parti au Werder Brême ?

”Je ne vais pas dire que je suis le nouveau Lynen tout comme certains nouveaux ne sont pas les nouveaux Boniface ou Teuma. Chaque joueur a son style de jeu, avec ses qualités et ses défauts. Je reste un nouveau, donc je ne me vois pas comme quelqu’un qui doit porter l’équipe. Je ne vais pas changer mon attitude maintenant que beaucoup de joueurs ont quitté le club. Au contraire du Cercle où l’équipe était assez jeune, il y a plusieurs joueurs expérimentés comme Moris ou Burgess qui seront de grands leaders. Personnellement, je parle quand il faut le faire et je me tais quand il le faut.”

Quelle est votre relation avec le coach Alexander Blessin ?

”L’équipe a rapidement assimilé sa méthode de travail et comprend comment il veut jouer. C’est un entraîneur qui donne beaucoup de confiance à ses joueurs et qui a un côté humain très attachant. Nous étions d’ailleurs tous choqués quand nous avons appris qu’il traversait un drame familial (NdlR : la femme de Blessin connaît depuis peu un grave problème de santé). Quelques jours après la victoire face à Anderlecht, le directeur sportif Chris O’Loughlin a expliqué au groupe qu’il s’était passé quelque chose de grave dans sa famille sans entrer dans les détails. En montant sur le terrain au Standard, nous avons voulu lui montrer notre soutien et gagner ce match pour lui et sa famille.”

L'émotion était de mise du côté de l'Union le week-end dernier au Standard.

Plusieurs joueurs de l’Union affirment que le titre de champion est l’objectif de la saison : c’est aussi votre ambition ?

”Je suis quelqu’un d’ambitieux, mais je fais toujours attention à ce que je dis. Dans le football, tout peut changer si rapidement… Vu les nombreux départs, nous avons une nouvelle équipe qui rentre dans un nouveau cycle. Il faut donc laisser le temps au groupe de se développer. En tant que footballeur, je veux gagner des prix et je veux jouer pour le titre, mais nous verrons comment la saison évolue. Personnellement, je veux réussir à devenir un joueur clé à l’Union. Je mets toute ma concentration sur la saison à venir avant de penser à des objectifs à plus long terme.”