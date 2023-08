La composition probable de l'Union Saint-Gilloise face à OHL : voici qui devrait remplacer Lynen et Nieuwkoop

À lire aussi

Trouver un milieu de terrain de qualité pour remplacer Senne Lynen ne sera pas trop compliqué puisque Lazare Amani, titulaire sous Geraerts la saison passée, mais blessé en cours de préparation, se tient prêt. Reste qu’il n’a pas exactement le même profil que Lynen. “Non, c’est un profil de 'six' que l’on n’a pas pour le moment”, explique l’entraîneur au moment de préfacer cette troisième rencontre. “Mais Charles (Vanhoutte) joue très bien, donc il n’est pas nécessaire de tout changer. Il peut descendre un peu plus bas (NdlR : dans le carré du milieu de terrain) et l’on placerait un autre joueur en 'huit'.” Ce qui fait penser à Lazare. Le jeune Huygevelde, autre option, semble être une solution encore un peu tendre.

Sur le côté droit, des options existent également, mais moins évidentes. Guillaume François a longtemps été le numéro 2 derrière Nieuwkoop, avant l’éclosion d’Adingra. Le nouveau T1 voit-il les choses de la même façon ou l’âge de l’ancien Zèbre (33 ans) peut-il être perçu comme un frein ? Si ce n’est pas lui, Casper Terho est une autre possibilité, mais “c’est un ailier plus offensif” sait Blessin. “Nous aurons besoin d’un joueur un peu comme Bart, avec le même comportement défensif ; comme un petit cheval qui court en permanence de haut en bas. (rires) Kevin (Mac Allister) a également joué en Argentine à cette position.” Mais voir Blessin déplacer un pion qui s’est bien comporté lors des deux premiers matchs semble peu probable.

guillement Noah Sadiki aura besoin de temps, il revient de blessure

Quant à Noah Sadiki, arrivé récemment d’Anderlecht, il sera candidat au poste… mais pas maintenant. “Il peut être une solution, oui, mais il revient de blessure et a besoin de temps, il n’a pas beaucoup joué. C’est la raison pour laquelle il n’a finalement pas été repris dans la sélection la semaine passée.”

À lire aussi

Pour le reste, seuls Ross Sykes et Henok Teklab sont indisponibles pour cause de blessures. Le dernier nommé revient bien : “Il s’est entraîné complètement avec le groupe, il a juste besoin de temps maintenant, mais est sur la bonne voie.” Arnaud Dony et Matthew Sorinola (problème administratif) n’ont à nouveau pas été repris dans le groupe des 21 présélectionnés.