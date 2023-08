Dennis Eckert, de figurant à meilleur buteur de Pro League : “Je m’améliore de semaine en semaine”

Quelques mois plus tard, le voilà au sommet du classement des buteurs de Pro League. La saison n’est vieille que de trois journées, c’est vrai, mais c’est déjà énorme pour celui qui avait reconnu avoir vu “un poids de 20 kg quitter (ses) épaules” après son but d’ouverture du championnat face à Anderlecht. Il avait récidivé une semaine plus tard contre le Standard.

Samedi, contre OHL, le numéro 9 a montré d’autres qualités de son jeu. Passeur, d’abord, sur le 1-0, où il glisse le ballon à Terho, qui a fait 90 % du boulot, il faut bien le reconnaître. Mais cela fait une passe décisive au compteur quand même.

C’est aussi lui qui a fait 3-1 sur le penalty obtenu par son ami Cameron Puertas. Eckert l’a expédié calmement en pleine lucarne (3-1). Rebelote dix minutes plus tard, avec un contre-pied parfait, à gauche cette fois (4-1).

Eckert est le symbole de ces ex-remplaçants unionistes qui prennent le pouvoir. ©PDV

L'Allemand transpire la confiance. “Qui était supposé tirer ? Moi, évidemment, je suis l’attaquant, je suis là pour prendre mes responsabilités” explique-t-il avec un grand sourire. “Pour le second, cela aurait pu être Cameron (Puertas), mais c’est un bon gars et il me l’a laissé. Quand vous avez un deuxième penalty, les gardiens plongent souvent du même côté que sur le premier, alors j’ai choisi de tirer de l’autre.”

Eckert n’a pourtant pas eu une rencontre évidente, ne touchant que peu de ballons (22). Alors il a été malin : “C’était compliqué pour moi de me créer des occasions de but, donc je suis revenu plus bas sur le terrain.” Il a dézoné et cela lui a permis de sortir sa première frappe : un beau tir enroulé qui s’est écrasé sur la latte de Cojocaru. Eckert a su tirer profit de chaque ballon, donc.

”De match en match je prends plus de minutes et je reviens à mon style comme avant. Vous savez, je suis resté une année sans jouer, donc j’ai besoin de temps pour me retrouver. Mais j’ai l’impression de m’améliorer de semaine en semaine et c’est comme ça que je veux que les choses avancent.”

Son T1 est évidemment ravi : “Il donne beaucoup pour l’équipe, en termes d’énergie et ces buts sont la récompense de ce travail. Je suis heureux pour lui. Il a un bon sentiment maintenant… mais il ne doit pas penser qu’il peut se permettre de faire moins pour l’équipe, il doit garder cette faim.”

"Meilleur buteur? Trop tôt pour y penser."

D’autant qu’elle l’a mené à la tête du classement des buteurs de Pro League, avec quatre réalisations. Pourrait-il finir meilleur buteur, comme un autre “Deniz” allemand, il y a deux ans ? “C’est encore tôt pour penser à ça, balaie-t-il. Je veux juste aider l’équipe. La saison passée a été dure pour moi, mais ma femme m’a beaucoup aidé pour garder le cap, j’espère simplement que ça va continuer pour moi.” Et toute l’Union avec lui.