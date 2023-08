Comment Eckert Ayensa s’est préparé cet été pour revenir plus fort à l’Union : “Dennis mérite ce qui lui arrive”

Une titularisation avant la galère

Juillet 2022. Un mois après son arrivée en provenance d’Ingolstadt (D2 allemande), l’attaquant est titulaire en ouverture de championnat face à Saint-Trond. Quelques jours plus tard, il voit arriver deux nouveaux concurrents : Gustaf Nilsson et Victor Boniface. Les choses se compliquent encore plus quand Eckert se blesse musculairement en voulant faire une séance supplémentaire après un entraînement. Voulant revenir trop vite dans la partie, il se reblesse au même endroit. Avant d’être à nouveau sur la touche au début de l’année 2023 à cause d’une blessure au genou. “Cela a été très compliqué pour Dennis de ne pas pouvoir apporter ses qualités à l’équipe pendant une si longue durée, se souvient sa femme Mary Braun. Vu ses blessures et son faible temps de jeu, il avait parfois des difficultés à profiter de la vie en dehors du football. Nous avons essayé de lui changer les idées en faisant des choses simples comme aller se balader dans la nature ou passer du temps entre amis.”

Eckert est revenu plus fort à l'Union.

Au final, Dennis Eckert Ayensa boucle sa première saison à l’Union avec seulement 4 titularisations en 57 rencontres et un maigre bilan chiffré de 2 buts et 2 passes décisives. Sous Karel Geraerts, l’Allemand est vu comme le cinquième choix en attaque après Boniface, Nilsson, Adingra et Vanzeir (puis Vertessen). “Dennis est heureusement celui que je connais qui arrive le plus facilement à switcher vers un état d’esprit positif quand il doit faire face à de gros challenges”, continue Mary Braun.

Affecté par son faible temps de jeu, Ayensa termine la saison en gardant ouvert la porte vers un départ cet été.

Préparation physique à Majorque

Durant la trêve, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2025 part alors en vacances à Majorque où il se met directement au travail. “Il a débuté sa préparation d’avant-saison… dès la première semaine de vacances, sourit son épouse. Sa motivation n’avait jamais été aussi élevée. Il voulait à tout prix retrouver son meilleur niveau et personne ne pouvait l’empêcher d’atteindre cet objectif.”

En Espagne, Ayensa passe le début de ses journées à courir sur la plage avant de les terminer dans la salle de gym. “Nous nous entraînions quotidiennement et parfois deux fois par jour, résume son préparateur physique Igor Graovac. Il y avait des exercices de stabilisation, de développement de la vitesse, d’agilité et d’explosivité. Nous avons aussi travaillé sur la prévention des blessures. Dennis est très persévérant et discipliné dans ce qu’il entreprend. Je sentais qu’il n’avait pas du tout perdu confiance en ses qualités. Il faut dire qu’il a dû faire face à énormément de malchance la saison dernière…”

L'Allemand a inscrit deux penaltys face à Louvain le week-end dernier.

Le départ de Geraerts

Au milieu du mois de juin, une bombe explose dans les bureaux du Stade Marien : Karel Geraerts n’a pas trouvé d’accord avec la direction. Si l’information est une mauvaise nouvelle pour plusieurs Unionistes, Ayensa le voit comme une opportunité. Sous les ordres de son compatriote allemand Alexander Blessin, le joueur commence sa préparation d’avant-saison sans réelle confiance face au but adverse. Avant de marquer une première fois face au FC Liège puis une autre contre Ostende. Et d’ensuite profiter du vide laissé par Boniface pour débuter la saison comme titulaire. Avec quatre buts inscrits, face à Anderlecht et le Standard puis contre OHL, soit le… double de son total de la saison dernière. “Dennis est pourtant resté le même joueur aussi fort mentalement et physiquement, lance sa femme. Il a juste profité des leçons de la vie pour grandir et engranger encore plus d’expérience. Il n’a aucune limite.”

Dennis Eckert Ayensa le sait : la concurrence va encore augmenter d’ici la fin du mercato. Mais l’attaquant unioniste a cette fois tout pour rester dans le onze de base, si la malchance le laisse définitivement tranquille. “Il mérite totalement ce qui lui arrive, conclut Igor Graovac. Quand je vois à quel point il dédie toute sa vie à réussir dans le football… Il ne va pas s’arrêter en si bon chemin : vous verrez que ce sera sa saison.”