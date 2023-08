Kevin Mac Allister, le nouvel Argentin de l'Union : "Sur ma jambe, j'ai un tatouage en l'honneur du titre de champion du monde de mon frère Alexis"

Kevin Mac Allister est un grand amateur de maté. ©DR

A deux jours du duel face à Malines, Kevin Mac Allister s'est assis dans les petites tribunes de ce centre où la 'Maradona Academy' donne des entraînements toute la semaine aux jeunes de l'Union. Dans un très bon anglais, il a pris le temps de parler de ses débuts en Argentine, de ses premiers matchs à l'Union et de son champion du monde de frère. Avant d'attendre la fin de l'entraînement des jeunes Unionistes pour les saluer, le maté toujours à proximité.

Ses années en Argentine

"De mes 9 à mes 25 ans, j’ai joué pour Argentinos Juniors qui est le club de mon coeur. Il y a toujours eu une grande histoire d'amour entre ma famille et ce club puisque mon père mais aussi mon oncle et mes deux frères ont porté le maillot d’Argentinos Juniors pour qui j’ai joué 157 matchs. J'ai toutefois fait une petite infidélité à cette équipe en 2019 quand je suis parti un an en prêt à Boca Juniors qui est l’un des plus grands clubs du pays. Si quelqu’un veut comprendre la passion des Argentins pour le football, il doit aller voir un match de Boca dans le stade du Bombonera. Là-bas, j’ai cotoyé des joueurs comme Carlos Tevez ou encore Daniele De Rossi. Cela a été difficile de quitter Argentinos Juniors cet été mais je voulais saisir l’opportunité que j’avais de pouvoir jouer en Europe. L’équipe nationale ? Bien sûr que j’en rêve mais la sélection compte de nombreux grands joueurs de renom. Je verrai dans le futur si jouer au plus haut niveau en Europe peut me permettre de me rapprocher de l’équipe nationale."

Son intégration à l’Union

"L’Union est un club assez similaire à Argentinos Juniors dans sa philosophie de jeu et dans son histoire. Quand l’Union m’a contacté, j’ai essayé de regarder le plus de rencontres du club pour comprendre sa façon de jouer. Quand j’ai compris le projet qu'ils avaient pour le futur, cela a été très facile de prendre ma décision et de signer ici. J’ai pu me rendre compte du très haut niveau atteint par l’Union la saison dernière même s’il n’y a pas eu le titre au bout du compte. Le nombre important de départs montre à quel point il y avait de la qualité dans ce groupe. Tous mes coéquipiers essayent de m’intégrer au mieux. La grande différence est que tout le monde parle seulement espagnol en Argentine alors qu'ici, les gens parlent deux ou trois langues. Je suis en train d’apprendre l’anglais mais je peux compter sur Dennis Eckert Ayensa qui parle aussi espagnol comme moi."

Mac Allister a remplacé au pied levé Ross Sykes, blessé en fin de préparation. ©PDV

Ses débuts à l’Union

"Une semaine avant le début du championnat, juste avant le dernier match amical face à Ostende, j’avais expliqué à un ami que je n’allais pas débuter la saison comme titulaire (NdlR : Blessin avait expliqué à ses joueurs que l'équipe alignée face à Ostende était celle qui allait affronter Anderlecht). Finalement, lors de ce match, Ross Sykes s’est blessé et l’équipe a eu besoin de moi. Contre Anderlecht, j’étais très nerveux en début de match car je sentais la pression du derby qu’il fallait gagner devant nos supporters. Je pense être ensuite monté en puissance durant la rencontre puis face au Standard et contre Louvain. Le style de jeu en Pro League est fort différent que celui en Argentine où les défenseurs sont plus agressifs et les arbitres plus souples. Il va falloir que je m’adapte au football belge car j’ai déjà pris des cartons jaunes en préparation et en championnat et mes coéquipiers font souvent des blagues sur mon style de jeu agressif (sourire). Je vais faire attention à l’avenir pour éviter d’être trop souvent averti. C’est vrai que je ne suis pas un grand défenseur central comme Burgess ou Machida qui ont quelques centimètres en plus de moi (NdlR : Mac Allister mesure 1m75). Mais j’ai une attitude agressive sur le terrain qui me permet d’être efficace dans les duels aériens et de marquer certains buts sur corner."

Son frère, ce champion du monde

"J’étais dans le stade au Qatar pour assister à la finale de la Coupe du monde jouée par mon frère Alexis. Quand Gonzalo Montiel a inscrit le tir au but victorieux face à la France, tous les sentiments se sont mélangés dans ma tête. Tout le monde était en train de pleurer dans les tribunes et en Argentine où le football est plus qu’une passion. Alexis, lui, a réagi de manière assez surprenante : juste après le dernier tir au but, je l’ai vu marcher très calmement pour aller saluer l’arbitre puis les adversaires sans aucune euphorie (sourire). Cela reste un moment très spécial dans ma vie auquel je repense souvent quand je revois la photo prise avec mes deux frères, Alexis et Francis, à côté du trophée de la Coupe du monde. Sur ma jambe, j’ai un tatouage avec un ‘20’ qui est le numéro de maillot d’Alexis. Avant le Mondial, nous avions fait une promesse de famille : si l’Argentine devenait championne du monde, tout le monde devait se tatouer le numéro 20 de mon frère, avec trois étoiles autour. Ma mère mais aussi mon oncle ou ma grand-mère l’ont fait. Alexis viendra certainement me voir jouer à l’Union quand il aura un jour de libre à Liverpool. Et peut-être que nous nous affronterons sur le terrain puisque son équipe est qualifiée pour l’Europa League (sourire)."

Alexis, le frère de Kevin, a été champion du monde avec l'Argentine. ©AFP or licensors

Son père, ex-coéquipier de Maradona

"Ma famille a toujours eu une grande histoire liée au football. Mon père Carlos a joué avec Maradona en équipe nationale et mon frère Alexis a joué avec Messi, rien que ça (sourire). Quand nous mangeons en famille, nous ne parlons que de foot. Parfois, cela agace ma mère mais elle a appris à aimer le football. Pour mes deux frères et moi, cela a toujours été un avantage d’avoir un père qui a été footballeur professionnel au plus haut niveau car cela nous permettait d’avoir un autre coach à la maison. Il a toujours essayé de nous inculquer les bases techniques et tactiques mais sans jamais nous mettre la pression. Pour lui, c’était la même chose si ses fils devenaient conducteurs de taxi ou footballeur professionnel. Les trois ont finalement choisi la voie du football. Avec Alexis et Francis, nous avons joué un match ensemble pour Argentinos Juniors. Durant la rencontre, je n’y ai pas trop pensé mais après le match, on s’est dit que c’était quelque chose d’extraordinaire de voir trois frères jouer pour la même équipe."

Sa vie en dehors du football

"Je me rappelle d’une interview d’Alexis, juste après sa victoire au Mondial, dans laquelle il disait que sa vie était ennuyante en dehors du football. Je pense pouvoir dire la même chose que lui (sourire). Je vais m’entraîner puis je reviens à la maison pour me reposer ou regarder du foot à la télévision. Je dois encore m’adapter à certaines choses en Belgique comme par exemple le fait que vous mangez trois fois par jour alors qu’il y a quatre repas quotidiens en Argentine. Chez nous, la sieste est aussi une religion durant l’après-midi mais ce n’est pas trop le cas ici. Actuellement, je vis à Anvers avec ma copine qui a aussi un lien avec le football puisque son père est Fernando Batista, l'actuel sélectionneur du Vénézuela. Toute ma vie est centrée autour du football (sourire)."

Son prénom et le film "Maman, j’ai raté l’avion"

"Beaucoup de gens me parlent évidemment de ce film dans lequel le héros s'appelle Kevin Mac Allister comme moi. J’ai beaucoup aimé la façon avec laquelle l’Union a annoncé ma signature (NdlR : en faisant référence au film), je ne m’y attendais pas. Mes parents ont évidemment choisi mon prénom en lien avec le film. Pour l’anecdote, je n'ai su qu'à 18 ans qu'ils avaient choisi 'Kevin' pour ça ! J'ai vu le film et j’ai beaucoup aimé...même si j’ai un caractère très différent que celui de Kevin Mac Allister dans le film. Et personnellement, mes parents ne m’ont jamais oublié avant de prendre l’avion (sourire)."