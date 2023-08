Le mercato de l'Union va s'accélérer : "En plus du nouvel attaquant, il y aura encore une voire deux arrivées"

Pour le reste, les Bruxellois devront encore trouver le remplaçant de Senne Lynen puisque Mats Rits a finalement signé à Anderlecht et non pas à l'Union. "Nous gardons les yeux ouverts en fonction des possibilités, expliquait Blessin. Nous mettons notre focus sur l'attaquant avant de concrétiser les autres dossiers. Je peux dire qu'en plus de notre nouvel attaquant, il y aura encore l'arrivée d'un joueur et peut-être deux. Mais un pourrait être assez."

Pour la rencontre de ce samedi face à Malines, le T1 unioniste pourra compter sur l'entièreté de son groupe à l'exception de Ross Sykes toujours sur la touche à cause d'une blessure au genou.