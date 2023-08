Une patate de loin et une latte

Peu de temps après la demi-heure de jeu, Kerim Mrabti ouvrait le score sur une frappe lourde qu’Anthony Moris ne savait pas stopper. Cameron Puertas a failli parfaitement répondre au joueur suédois en envoyant une autre grosse frappe mais celle-là a terminé sa course sur la latte malinoise et non dans les filets. Malines inscrira encore trois autre buts via Hairemans, Belghali et Bates. Hormis le dernier goal venu sur corner, les trois premiers buts ont été inscrits de la même manière, la défense se faisant piéger sur contre-attaque.

Première défaite de la saison pour l'Union. ©GVG

Deux buts malinois annulés en une minute

Les hommes de Steven Defour auraient pu mener de plus d’un but à la mi-temps. Juste avant le temps additionnel de la première période, Malines s’est vu annuler deux buts en l’espace d’une petite minute. Sur les deux actions, la défense bruxelloise était aux abonnés absents obligeant Moris à jouer le un contre un. Heureusement pour l’Union, le VAR a dans les deux cas empêché Malines de doubler son avance.

Changement tactique

A la pause, Alexander Blessin a décidé de changer son système tactique voyant les difficultés de son équipe. D’un 3-4-3, il est passé à un dispositif avec deux attaquants en 3-5-2. C’est Mathias Rasmussen qui a fait les frais de ce choix tactique, le Norvégien laissant sa place à Gustaf Nilsson. La montée du Suédois a permis à l’Union d’avoir plus de présence dans le rectangle adverse mais sans pour autant rééquilibrer la partie.

Malines, la bête noire

L’Union n’aime pas se déplacer à l’AFAS Stadion. Depuis leur retour en D1A, les Bruxellois s’étaient inclinés à trois reprises avant la rencontre de ce samedi soir (deux défaites en championnat et une en Coupe de Belgique). L’Union s’était aussi déplacée à Malines quand elle jouait en D1B et, là encore, le match avait tourné à l’avantage des locaux. Sur les sept derniers duels joués entre les deux équipes à l’AFAS Stadion, Malines a gagné six fois et a partagé l’enjeu à une reprise.

Les débuts de Teklab

"Henok sera sur le banc et il y a de grandes chances qu’il reçoive du temps de jeu" : Alexander Blessin n’avait pas menti en conférence de presse d’avant-match, ce vendredi. Le coach a donné ses premières minutes de jeu à Henok Teklab, 24 ans. Arrivé cet été, l’Allemand s’est rapidement blessé ne pouvant pas se montrer durant la préparation d’avant-saison. Positionné sur le flanc gauche pour le dernier quart d’heure, il n’aura pas eu assez de temps pour se montrer.

La défaite subie à Malines est la plus lourde depuis le retour de l'Union en D1A. ©GVG

Un deuxième but encaissé...à dix contre onze

Le deuxième goal malinois est tombé dans le dernier quart d’heure du match. L’action est venue du côté droit unioniste, une zone laissée libre par le back droit Kevin Mac Allister. L’Argentin était sorti du terrain quelques secondes avant à cause de tâches de sang sur son maillot l’obligeant à changer de tenue. Problème : le staff n’avait aucun maillot de l’Union sur le banc. Mac Allister a donc dû attendre qu’un membre du staff se rende dans les vestiaires pour aller lui chercher un maillot floqué du numéro 39, qui n’est pas son numéro habiuel. Le back gauche est revenu sur le terrain...quelques secondes après le but.

Plus lourde défaite en D1A

La défaite 4-0 subie par l’Union ce samedi soir est la plus lourde dans les chiffres depuis le retour du club en Division 1A. La saison dernière, les Bruxellois avaient déjà encaissé quatre buts à quatre reprises (face à l’Antwerp, le Standard, Westerlo et le Bayer Leverkusen) mais en inscrivant à chaque fois un but. Il y a presque un an jour pour jour, l’Union subissait une autre lourde défaite à Malines, sur le score de 3-0.