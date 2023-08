Les hommes de Blessin retombent les pieds sur terre : "Nous ne sommes pas Manchester City, nous sommes simplement l'Union"

Mais la raison de la défaite était à trouver ailleurs : face à des Malinois morts de faim avec un niveau qui devrait rapidement les éloigner de la zone rouge, l’Union n’a simplement pas joué son jeu habituel. "Nous avons manqué de justesse dans nos passes et nos mouvements, analysait le capitaine Anthony Moris. Le contre-pressing, qui est un élément sur lequel insiste beaucoup le coach depuis son arrivée, était absent. Quand on ne joue pas à notre meilleur niveau et quand tous les joueurs ne sont pas prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes, on subit des défaites comme celles-là. Pour gagner, l’Union doit apporter toute l’intensité qui la caractérise."

guillement "A 90%, nous n'allions pas gagner ce match."

Alexander Blessin l’a souvent répété : il veut que ses joueurs deviennent maîtres dans ce fameux contre-pressing consistant à couper la contre-attaque de l’adversaire en récupérant le ballon le plus rapidement possible. A Malines, l’Union n’a pas réussi à mettre en place cette philosophie tactique, perdant la majorité de ses duels et se faisant piéger sur les trois premiers buts en contre-attaque. "On sait qu’on doit être mieux structurés pour pouvoir récupérer le ballon rapidement en cas de perte de balle, avançait Charles Vanhoutte. Ce n’est pas une question de vitesse mais bien une question de positionnement. Les passes, les duels, les deuxièmes et même les troisièmes ballons n’étaient pas bons. Il faut d’abord penser à gagner les duels avant de jouer au football. C’est la base et nous ne l’avons pas respectée comme c'était le cas lors des trois premiers matchs de championnat. A 90 %, nous n’allions pas gagner ce match."

L'Union a subi sa première défaite de la saison.

Si l’équipe n’y était pas défensivement, avec par moments des énormes espaces laissés par le trois arrière, l’Union n’a pas produit grand-chose offensivement avec un seul tir cadré sur toute la partie. "On ne peut pas être aussi performant à chaque match, expliquait Cameron Puertas qui a tout de même trouvé la latte en fin de première période. C’est bien que cela arrive maintenant car cela va nous permettre de garder les pieds sur terre."

Remobilisation immédiate

A l’image du joueur suisse, tout le monde était d’avis côté unioniste qu’il ne fallait pas paniquer pour autant. Ces dernières saisons, les claques reçues par l’Union ont toujours permis à l’équipe de se remobiliser pour se remettre sur le droit chemin. Cela a par exemple été le cas la saison dernière lors du déplacement à Glasgow (3-0) ou à Westerlo (4-2). Les joueurs n’ont cette fois pas le choix puisqu’ils jouent leur avenir européen lors de leurs deux prochaines sorties, face à Lugano.

Juste après la partie, Alexander Blessin a réuni rapidement tous ses joueurs dans le vestiaire dont ceux en train de répondre aux questions des journalistes. "Il n’était pas content de ce qu’il a vu mais il ne nous a pas tapés dessus, souriait Lazare Amani. Il nous a en tout cas dit ce qu’il avait à dire, à nous de lui montrer que nous avons compris le message en corrigeant rapidement ce qu’il faut face à Lugano. Nous ne sommes finalement ni le Bayern ni Manchester City : nous sommes simplement l'Union..."