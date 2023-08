Des débuts à toute allure en Algérie

Né en Algérie en mai 2000 à Jijel, Amoura est repéré par l’Étoile Sportive de Sétif, avec qui il fait ses débuts pros en février 2020, à 19 ans. L’attaquant de pointe marque dès son premier match et empile 15 buts et 8 passes décisives la saison suivante.

Malgré une touche belge, déjà, à l’été 2021, il prend la direction de Lugano. Il quitte l’Algérie auréolé d’une étiquette de grand espoir, notamment grâce à un quadruplé inscrit en juin 2021 lors de sa première sélection en équipe nationale A’, face au Libéria, dans un amical où jouaient également le Carolo Adem Zorgane et le Courtraisien Abdelkahar Kadri.

Mini temps de jeu, maxi efficacité

Cinq fois titulaire en championnat avec Lugano en 2021-22, il n’a droit qu’à huit présences dans le onze de base en championnat la saison suivante. Et en ce début de saison 2023-24, Amoura commence sur le banc trois fois lors des trois premières journées, inscrivant tout de même un but une minute après sa montée au jeu au premier match et délivrant une passe décisive au second.

guillement Amoura a des qualités folles mais doit avoir un déclic.

Amoura (n° 47), avec Lugano face à la Fiorentina, en amical. ©IPA MilestoneMedia/PA Images

”En Suisse, on a connu l’explosion de Mohamed Salah, qui était arrivé à Bâle (NdlR : en 2012) avec un fort potentiel, explique David Conte, qui suit Lugano pour la radio suisse du Tessin RSI. Lugano voulait refaire le coup en prenant un petit attaquant rapide d’Afrique du Nord. Salah était petit, allait très vite mais ratait beaucoup d’occasions de buts au début, puis a eu le déclic. Amoura est dans cette situation en ce moment. Mais il a eu du mal et, au final, on attendait plus de lui, c’est un peu une déception. L’entraîneur tessinois, Mattia Croci-Torti, est quelqu’un qui est beaucoup dans le relationnel, mais avec Amoura, c’était compliqué : il ne parle pas français, ni anglais ; mais plutôt un patois arabe. Le club a fini par engager un traducteur pour l’aider. Pour moi, Amoura a des qualités folles et peut devenir un crack, mais il doit avoir un déclic, changer de mentalité, aussi. Salah était le premier arrivé au centre d’entraînement et le dernier parti, à Bâle. Amoura, c’est plutôt l’inverse…”

Il a marqué 10 buts et délivré 4 assists en 1220 minutes la saison passée

Même avec 1220 minutes de jeu seulement, Amoura a rentabilisé son temps au maximum la saison passée, puisqu’avec dix buts et quatre assists, il a sorti un geste décisif toutes les 87 minutes ! Avec Lugano, il a remporté la Coupe de Suisse 2022.

Des qualités à la Adingra

Avec Amoura, ne vous attendez pas à voir un Boniface bis. Le droitier est moins imposant physiquement, mais est un joueur très technique et rapide. Cela ne veut pas dire qu’il n’aime que les petits espaces, au contraire, il dispose d’une qualité d’accélération spectaculaire et l’exploite pour filer à toute allure. Il n’est pas sans rappeler Simon Adingra, rentré à Brighton cet été. Formé comme attaquant, Amoura a d’ailleurs surtout évolué côté droit à Lugano, les deux places où a brillé l’Ivoirien avec l’Union la saison passée. Depuis cette zone, il a délivré quatre passes décisives du même style la saison passée : accélération et centre dans le rectangle pour le neuf en place.

S’il ne mesure “que” 1m70, Amoura est loin d’être mauvais au duel (46 % remportés en 22-23) et a déjà marqué à huit reprises de la tête dans sa carrière.

Se pencher sur les caractéristiques du nouveau venu permet de comprendre pourquoi il a séduit l’Union Saint-Gilloise. La plateforme d’analyse de matchs Wyscout l’a classé dans de nombreux top 10 de Super League (sur un ratio de 90 minutes) : dribbles tentés (8e de D1 suisse), nombre de ballons touchés dans la surface adverse (5e), passes décisives (3e), centres tentés par 90 minutes (10e) ; courses progressives (3e). Amoura est un accélérateur qui sait faire avancer son équipe.

”L’Avenir des Fennecs”

Appelé pour la première fois en sélection à 21 ans, en octobre 2021 par Djamel Belmadi, Amoura sera du voyage à la CAN 2022, mais regardera du banc son équipe être éliminée dès le premier tour. S’il inscrit son premier but en sélection en juin 2022 contre la Tanzanie, après être resté à de nombreuses reprises sur le banc sans monter avant cela, il a ensuite systématiquement droit à du temps de jeu. Son plus gros fait d’arme se produit en juin 2023 : un doublé pour un succès 2-1 contre l’Ouganda en qualifications pour la CAN 2024, pour sa toute première titularisation. “Il incarne l’avenir des Fennecs”, disait de lui le média Afrik Foot en juin.

L’Union doit d’ailleurs déjà se préparer à jouer sans lui en début d’année 2024 puisque la CAN aura lieu du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire et que l’Algérie est déjà qualifiée.