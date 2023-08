L'Union joue sa place en Europa League face à Lugano sans Mohamed Amoura : "Je veux que les joueurs me montrent leur vrai visage"

Après la lourde défaite subie à Malines samedi dernier, l'Union a déjà l'occasion de se rattraper. Ce jeudi, les Bruxellois reçoivent le FC Lugano, l'actuel deuxième du championnat suisse. Une place en Europa League se jouera dans ce match aller-retour. Le perdant de ce duel sera reversé en Conference League. "Nous n'avons pas montré notre vrai visage face à Malines, explique Alexander Blessin. Il y avait trop de pertes de balle et de distance entre les joueurs. Nous avons analysé ce match et avons parlé de nos erreurs. Il ne s'agissait pas d'un ou deux joueurs mais de toute l'équipe. Cela arrive d'avoir des mauvais jours, les joueurs doivent désormais me montrer leur vrai visage."