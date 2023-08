L'état de la pelouse d'Anderlecht où se joue le match de l'Union face à Lugano n'est pas parfait : "Le terrain a eu une maladie cet été"

Comme la saison dernière, l'Union est obligée de s'exporter pour jouer ses matchs européens, le Stade Marien ne respectant pas les normes UEFA. Et comme cela a été le cas pour son huitième et quart de finale d'Europa League, face à l'Union Berlin et le Bayer Leverkusen, l'équipe jouera face au FC Lugano au Lotto Park, l'antre du Sporting d'Anderlecht.