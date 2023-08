Que vaut le FC Lugano, l’adversaire européen de l’Union? “C’est une équipe qui se base sur la vitesse et la qualité technique de ses joueurs”

Focus sur cette équipe suisse qui ne partira pas avec le statut de favori mais qui est prête à jouer les trouble-fêtes.

Vitesse et technique

Le FC Lugano connaît un bon début de saison. Avec trois victoires et une défaite, le même bilan que l’Union, l’équipe située dans la partie italophone du pays est actuellement deuxième du championnat derrière le FC Zürich. C’est d’ailleurs face à l’actuel leader de la Super League que la seule défaite de la saison est tombée, après deux erreurs individuelles défensives. “Lugano est une équipe qui essaye de développer un beau football, commence Omar Gargantini, commentateur sportif pour la RSI, la Radio Suisse Italienne. L’entraîneur Croci-Torti est arrivé il y a deux ans en voulant changer les mentalités : Lugano est passé d’une équipe très défensive à une équipe voulant produire du beau jeu dans un système assez clair en 4-3-3. Ils essayent de jouer avec des combinaisons à terre en se basant sur la vitesse de ses joueurs. C’est très rare de les voir balancer des longs centres vers le rectangle adverse. Le point négatif est l’axe de leur défense qui est très jeune. Ils offrent presque toujours des occasions à l’adversaire.”

Mohamed Amoura est passé de Lugano à l'Union la semaine dernière. ©FC Lugano

La star absente

Au FC Lugano, aucun nom ronflant ne sort réellement du lot. L’équipe est assez jeune, avec seulement quatre trentenaires, et compte sur la qualité technique de ses joueurs pour faire la différence. “La star de l’équipe est l’ailier gauche argentin Aliseda mais il est actuellement blessé, continue Gargantini. Le milieu offensif Bottani est actuellement celui qui a le plus de qualités. Le capitaine Sabbatini est un joueur très important dans le cœur du jeu tout comme l’ailier droit Steffen qui a participé à la Coupe du Monde avec la Suisse. Les autres joueurs ne sont pas extraordinaires mais ont un bon niveau pour le championnat suisse. L’une des forces du groupe est d’avoir un banc assez qualitatif : peu importe les changements, le niveau général ne baisse pas.”

guillement "La star de l'équipe, Aliseda, est actuellement blessée."

Un élément de l’effectif était capable d’amener beaucoup de danger offensif. Mais, jeudi, il sera dans le camp adverse : Mohamed Amoura, qui est resté deux saisons à Lugano, vient de signer un contrat de quatre ans à l’Union après avoir inscrit dix-sept buts et réalisé cinq assists en 66 rencontres avec l’équipe suisse. “Le feeling ne passait pas vraiment entre lui et l’entraîneur, analyse Omar Gargantini. Le coach l’a souvent considéré comme un bon remplaçant : avec sa vitesse, il parvenait toujours à se créer des occasions de but en montant au jeu en seconde période quand les défenses adverses étaient fatiguées. Il y a eu un grand débat autour de son statut de titulaire ou de remplaçant. Mais il n’a pas fortement convaincu quand il débutait les rencontres. Il avait un côté trop égoïste et il ne faisait pas toujours le meilleur choix dans le dernier geste. Il devra travailler sa finition devant le but adverse.”

Passer l’hiver au chaud

Lugano, qui a écrasé ce week-end une équipe de D5 en Coupe de Suisse (0-7), doit sa place en barrages de l’Europa League à sa troisième place en championnat la saison dernière. Cette saison, l’objectif recherché est d’accrocher à nouveau le podium, de remporter la Coupe de Suisse et de passer l’hiver au chaud. Peu importe la compétition… “Ce ne serait pas un drame de perdre ce barrage et de jouer la Conference League, conclut Omar Gargantini. Ce duel face à l’Union est clairement un plus, les supporters ont le sentiment que l’équipe belge est favorite. Mais les joueurs sont convaincus qu’il y a moyen de forcer un résultat : le Servette de Genève, qui est d’un niveau égal à celui de Lugano, a bien éliminé Genk en préliminaire de la Ligue des Champions… C’est justement à Genève, à près de cinq heures de route de Lugano, que le match retour aura lieu. C’est un problème pour le club car les supporters ne suivent pas l’équipe si loin. S’il y a 2000 spectateurs face à l’Union, ce sera déjà beaucoup.”