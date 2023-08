L’éclosion de Cameron Puertas, l’homme en forme de l’Union : “On l’appelle le chacal tellement il s’arrache au travail”

Seulement titulaire à six reprises en championnat avant le début de cette saison, le joueur arrivé il y a un an et demi est en train de devenir l’un des indiscutables de l’équipe d’Alexander Blessin. “Je savais de quoi j’étais capable, explique l’ancien de Lausanne. Je savais que j’avais quelque chose à montrer à la Belgique; j’attendais juste qu’on me fasse confiance.” Analyse de l’éclosion de celui qui est passé, à force de travail, de l’ombre à la lumière.

De star à remplaçant

Quand il arrive à l’Union en janvier 2022, Puertas met dans les pieds dans un club en pleine bourre. Les Bruxellois sont en tête du championnat, le trio Teuma-Nielsen-Lazare règne en maître dans le milieu du jeu et Felice Mazzù n’est pas prêt de changer ses plans. “Nous avons déjà un entrejeu très fourni, explique alors le coach quelques jours avant l’arrivée de Puertas. Avoir un apport en quantité trop élevé est un risque car cela pourrait nuire à la mentalité du groupe.”

Cameron Puertas, au second plan, face à Lugano qui sera l'adversaire européen de l'Union ce jeudi soir. ©BELGAIMAGE

Lors de ses six mois passés avec Mazzù, le joueur suisse d’origine espagnole ne reçoit qu’une seule fois sa chance comme titulaire à Courtrai dans un rôle de… deuxième attaquant ne restant que 45 minutes sur le terrain. Le reste du temps, il se contente de quelques montées au jeu tout en sautant parfois des sélections. “Passer de Lausanne à l’Union a été un grand changement pour un jeune comme lui, explique son meilleur ami Niko qu’il connaît depuis une quinzaine d’années. Il a dû s’adapter à une nouvelle équipe, à un nouvel environnement où les gens parlent le flamand. C’était une toute nouvelle aventure qu’il a attaquée tout seul. Cela a été difficile de passer du statut de star et d’enfant du club de Lausanne à celui de remplaçant à l’Union. Mais, malgré cela, il répétait souvent que signer à l’Union était le meilleur choix qu’il pouvait faire.”

Une vie saine à Malines

Le départ de Casper Nielsen vers le Club Bruges avant la saison 2022-2023 semble être une belle opportunité d’enfin recevoir sa chance pour celui qui est alors en concurrence avec Senne Lynen. Mais c’est encore raté puisque Karel Geraerts fait finalement confiance au Belge, n’offrant que cinq titularisations en championnat et plusieurs montées au jeu au Suisse. “Il a connu des moments de frustration car c’est un compétiteur, explique son ancien capitaine Teddy Teuma qui a toujours été très proche de lui. C’est difficile de se sentir bien quand on ne joue que des bouts de matchs. On sait qu’en football, cela se passe à plus de 70 % dans la tête. J’ai tout fait pour l’accompagner au mieux dans les moments compliqués. Je lui disais de prendre son temps même si je savais qu’il n’allait pas être éternellement patient. Je le considère comme moi mais en plus jeune. J’ai toujours cru qu’il avait les qualités pour tout exploser, c’est clairement le futur patron de l’Union.”

Frustré par son temps de jeu, le joueur de 25 ans décide alors de mettre les bouchées doubles. Il tombe dans une vraie routine un rien monotone mais efficace chez lui, à Malines, où il vit seul : entraînement le matin, travail en salle l’après-midi suivi d’une sieste. Il passe ses seuls temps libres avec sa famille, ses amis ou son chien. Le tout en portant une attention toute particulière à son alimentation pour celui qui n’est pas friand de sorties en boîte, ni d’alcool. “Même le soir de ses fêtes d’anniversaire, il avait l’habitude de partir à une heure du matin maximum, se marre Niko qui vient régulièrement le voir en Belgique avec d’autres amis communs. La saison dernière, il avait vraiment la rage de ne pas jouer et cela lui a donné envie de travailler encore plus. Avec les autres potes, on se disait qu’il allait péter un plomb vu son faible temps de jeu mais il est resté calme. Cet été, il a réalisé une préparation de dingue : les joueurs ont reçu un programme à suivre quotidiennement et Cameron le faisait le matin… puis le répétait le soir. On l’appelle le chacal tellement il s’arrache au travail.”

Puertas a rarement été titularisé avec Karel Geraerts. ©SES

La fierté de la banlieue

Ses efforts dans l’ombre finissent par payer puisque Puertas réalise une grosse préparation avant d’être l’un des Unionistes du début de saison avec deux buts et deux assists lors des quatre premiers matchs de championnat. “C’est incroyable ce qu’il arrive à produire comme prestations en ce début de saison, analyse son coach Alexander Blessin. Son nombre de courses défensives est impressionnant et, en bonus, il sait se procurer de belles occasions de but.”

”Il est vraiment à l’aise dans ce rôle plus offensif, commente son ex-coéquipier Senne Lynen parti au Werder Brême. Ce n’est pas un patron qui va contrôler un match mais plutôt un joueur pouvant forcer les choses grâce à ses duels et ses tacles. Récupérer le ballon et rentrer dans les seize mètres pour tirer au but est la base de son jeu. Des joueurs comme Puertas mais aussi Machida et Terho peuvent être les belles surprises de la saison du côté de l’Union.”

Puertas a été décisif lors des trois premiers matchs du championnat.

Jamais titularisé en Coupe d’Europe la saison dernière, Puertas va cette fois enfin débuter un match européen. Face à un adversaire qu’il connaît bien puisqu’il a déjà affronté Lugano à sept reprises avec Lausanne en Superleague suisse pour un bilan de deux victoires, un nul et quatre victoires et un but. Au match retour, il pourra même compter sur le soutien de ses potes du quartier de Praz-Séchaud situé dans la banlieue de Lausanne. “Nous avons pris 70 tickets et nous allons tous descendre à Genève en bus, raconte Niko. C’est incroyable de pouvoir le voir jouer un match européen alors que personne dans le football ne croyait en lui quand il était gamin. C’est la plus grande fierté de notre quartier. Il n’a encore rien montré, il va exploser encore plus dans les mois à venir. Vu son style de jeu, je le vois bien jouer un jour en Premier League. Mais cela ne sert à rien de parler de tout cela à Cameron, il veut d’abord prouver sa vraie valeur à l’Union.”