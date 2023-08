L’Union en mission pour atteindre les poules de l’Europa League : “Nous pouvons faire mal à Lugano, il faudra trouver les bons moments”

guillement "Ils font souvent mal dans les transitions."

Pour cette rencontre, le T1 unioniste ne pourra pas encore compter sur Mohamed Amoura, le nouvel attaquant arrivé de Lugano. L’attaquant algérien de 23 ans, qui a déjà montré ses qualités de vitesse et d’explosivité à l’entraînement, n’a pas encore reçu son permis de travail. Il a tout de même pu conseiller ses coéquipiers sur la façon de jouer de son ancienne équipe. “J’ai aussi dit ce que je pensais mais sans trop m’avancer pour ne pas me tromper, sourit Cameron Puertas qui a affronté à sept reprises Lugano avec Lausanne. C’est un groupe très expérimenté qui a réussi à garder la majorité de ses joueurs ces dernières saisons. C’est une équipe qui sera bien en place et qu’il sera difficile de bouger. J’ai déjà marqué une fois contre eux, j’espère pouvoir refaire le même coup demain (sourire).”

L'Union s'est entraînée ce mercredi matin au Lotto Park.

Comme cela était déjà le cas la saison dernière face à Berlin et Leverkusen, l’Union jouera ce match européen au Lotto Park, le stade d’Anderlecht. Sur une pelouse qui n’est pas en parfait état. “Le jardinier m’a expliqué que la pelouse avait eu une maladie cet été, avance-t-il. Ce ne sera pas une excuse car c’est la même situation pour les deux équipes. Jouer loin du Marien ? Nous devons faire avec la situation actuelle. Lugano connaîtra la même chose la semaine prochaine (NdlR : le retour aura lieu à Genève, à près de cinq heures de route de Lugano, car son stade n’est pas non plus conforme aux normes UEFA). Mais peu importe le stade, nous sommes prêts pour ce barrage européen.”