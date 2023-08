L’Union prend une belle option malgré quelques frayeurs

Sans entrer dans les querelles de voisinage pour ménager les susceptibilités, la Belgique peut se réjouir du succès du récent troisième du championnat qui prend une belle option pour les phases de poules de la Ligue Europa. Ne serait-ce que parce que passer les tours préliminaires d’une Coupe d’Europe ne représente pas une sinécure quand l’on est un club belge et que l’on affronte un adversaire présumé moins huppé comme s’est évertué à le démontrer Genk ces dernières semaines tout en se réveillant hier soir.

Pour ne pas tomber dans le piège et revêtir le paletot peu confortable de possible éliminé surprise, les hommes de Blessin ont mis quelques ingrédients qu’ils avaient laissés à la maison samedi à Malines : du rythme, de la mobilité et des courses dans la profondeur et sur les flancs qui ont émoussé les organismes de la défense suisse. Asenya a rapidement inscrit son cinquième but de la saison (8e, 1-0) et avant lui, Puertas (3e) et Lapoussin (7e) auraient pu ouvrir le score.

Le hic, c’est qu’ils ont été fragiles sur le plan défensif. Une instabilité symbolisée par Burgess qui s’est fait avoir à cinq reprises lors de la première demi-heure. C’est bien simple : l’Union pouvait aussi facilement marquer le deuxième but que concéder l’égalisation. Steffen n’en a pas profité (25e) et Hajdari a cru la réaliser en inscrivant un but gag du dos annulé justement par le VAR pour une faute de main sur l’action (35e).

Finalement, l’égalisation n’est pas intervenue. Mieux : le but du chaos a surgi des pieds de Terho (71e, 2-0) qui s’était déjà signalé dix minutes auparavant. De quoi aborder plus sereinement le rendez-vous de la semaine prochaine à Genève, théâtre du match retour en raison de l’interdiction de Lugano à évoluer dans son propre stade dans la compétition.

Pour terminer un mois d’août satisfaisant où seule la raclée à Malines constitue le nuage d’un début d’exercice réussi. Il faudra toutefois régler une charnière centrale lente qui laisse beaucoup trop d’espaces (83e). Cela pourrait se payer face aux calibres qui attendent l’Union en cas de qualification et Moris ne pourra pas toujours effectuer des arrêts incroyables.

En attendant, les Unionistes pourront travailler ces errements durant une semaine. Exemptés ce week-end de leur rendez-vous face au RWDM pour mieux préparer la manche retour, les partenaires de Lapoussin peuvent se focaliser sur le déplacement en Suisse. Pour acter le droit de rêver.