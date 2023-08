Casper Terho doit faire oublier Bart Nieuwkoop à l’Union : “Je peux être l’une des belles surprises de la saison”

Nieuwkoop a quitté l'Union pour retourner à Feyenoord cet été.

Et la solution, qui aurait pu être Guillaume François, s’appelle donc actuellement Casper Terho. Arrivé l’hiver dernier à l’Union en provenance du HJK Helsinki (D1 finlandaise), le gaucher a été titularisé face à l’OHL deux jours après l’officialisation du départ de Nieuwkoop vers son pays natal. Et avec succès puisqu’il a inscrit un but et délivré un assist lors de la large victoire de ses couleurs (5-1). Cette rencontre a servi de déclic pour le joueur qui a tout de même été vite remis les pieds sur terre par son entraîneur dans la foulée. “J’ai eu une grosse discussion avec lui après sa belle performance face à Louvain, explique Blessin. C’était très bien d’avoir été décisif, mais il a encore beaucoup de choses à apprendre. Il doit par exemple améliorer son comportement défensif car il réfléchit trop de manière offensive et il le sait.”

Déjà un plus gros temps de jeu

Dans la foulée, Terho a reçu une deuxième titularisation face à Malines où l’équipe a coulé avant la réception de Lugano où le joueur de 20 ans a à nouveau marqué un but. Alors que le mois de septembre n’a pas encore commencé, Casper Terho a déjà plus joué qu’en six mois la saison dernière, avec 256 minutes de jeu contre 204 minutes la saison dernière. Sous Karel Geraerts, il n’avait été titularisé qu’à une seule reprise, face à Courtrai avec deux buts au compteur, contre déjà trois titularisations cette saison. “Je me bats chaque jour pour faire partie du onze, expliquait-il après la victoire contre les Suisses. J’enchaîne les matchs et je marque des goals mais je ne dois pas me reposer sur ça. Je ressens vraiment la confiance du coach.”

Casper Terho a réalisé un match plein face à Lugano.

Depuis son arrivée à l’Union, Terho a dû s’habituer à un nouveau système de jeu qui l’oblige à beaucoup plus défendre que dans le passé. Joueur très technique et toujours porté vers l’avant, il sait que sa place sera en jeu s’il ne réalise pas les efforts défensifs lui qui jouait dans une position d’ailier pur à Helsinki. “Il doit apprendre quand c’est le moment d’attaquer et quand c’est le moment de rester en position, analyse Blessin. Sa position défensive était bien meilleure face à Lugano que contre Malines. Pour le reste, il n’y a rien à dire sur ses qualités offensives comme sa vitesse et son pied gauche.”

L’équipe nationale dans le viseur

Reste à voir si Casper Terho verra la concurrence s’agrandir à son poste d’ici à la fin du mercato. En plus d’un milieu défensif, l’Union pourrait faire venir un joueur capable d’arpenter tout le couloir droit en sachant que le gaucher doit encore passer différentes étapes dans sa progression et que Guillaume François est plutôt vu comme une doublure.

En attendant, le joueur sous contrat jusqu’en 2026 a été sélectionné avec les U21 finlandais pour la trêve internationale à venir. Avant d’un jour intégrer les A ? “C’est mon rêve mais je dois être performant avec l’Union pour y arriver, conclut-il. Je pense que je peux être une des belles surprises de l’Union cette saison. Je voulais un club qui allait me permettre de développer mes qualités en tant que footballeur et en tant qu’homme. Et l’Union est le club parfait pour cela.”