Alexander Blessin ne veut pas calculer avant le barrage contre Lugano: "La mission est de gagner, pas de viser le nul"

”Demandez les chiffres à notre direction si vous voulez connaître la différence entre l’Europa et la Conference League !” Le sourire en coin lors de la conférence de presse dans le stade du Servette Genève, Alexander Blessin était bien conscient de l’enjeu du barrage sportif mais aussi financier face à Lugano. Une qualification en Europa League rapportera bien plus gros à l’Union (3,63 millions € puis 630 000 € par victoire et 210 000 € par nul ainsi que plusieurs centaines de milliers d’euros versés par l’UEFA en fonction du coefficient de l’Union) qu’une campagne en Conference League (2,94 millions € puis 500 000 € par victoire et 166 000 € par nul ainsi que plusieurs dizaines de milliers d’euros versés par l’UEFA).