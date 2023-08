Anthony Moris calme les troupes avant Lugano-Union : "Si quelqu'un pense que la qualification est acquise, il n'a rien compris au foot"

Au Lotto Park jeudi dernier, l'Union avait réussi à réaliser une clean-sheet malgré quelques belles opportunités suisses. Dans l'autre rectangle, les Bruxellois auraient pu inscrire l'un ou l'autre but en plus. "Ils auraient pu marquer donc il faudra être à nouveau très vigilant défensivement, avance Moris. Ce sera le travail de toute l'équipe d'empêcher Lugano de développer son jeu. C'est une équipe qui a réussi à nous mettre en difficultés à certains moments dans ses sorties de balle. et qui aime jouer au ballon. Je m'attends clairement à un match difficile."

Pour ce match retour, Alexander Blessin ne pourra pas compter sur Ross Sykes ("mais il a bien avancé dans sa revalidation et pourrait être prêt d'ici deux ou trois semaines") ni sur Mohamed Amoura. Le nouvel attaquant algérien n'a pas encore reçu son permis de travail. Le club espère que le joueur pourra être sélectionnable pour ce dimanche face à l'Antwerp.