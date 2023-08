Alessio Castro-Montes en route vers l'Union Saint-Gilloise

L'Union Saint-Gilloise a trouvé le remplaçant de Bart Nieuwkoop, parti à Feyenoord Rotterdam cet été. Alessio Castro-Montes, qui avait encore un an de contrat à la Gantoise, va signer au Parc Duden. Le joueur voulait quitter la Ghelamco Arena et la Belgique. Castro-Montes a refusé Hambourg et Augsboug mais aucune autre proposition concrète n'est venue de l'étranger. L'Union en a profité pour sauter sur l'occasion.