L'Union de Cameron Puertas est qualifiée en Europa League : "Tout joueur rêve d'affronter Marseille au Vélodrome"

L'Union Saint-Gilloise n'a pas connu trop de difficultés à écarter Lugano de son chemin vers l'Europa League. Grâce à leur victoire à Genève, les hommes d'Alexander Blessin vont jouer cette compétition pour la seconde fois en deux ans. "Nous avons été solidaires sur le terrain, analysait Cameron Puertas auteur de l'assist sur le seul but du match. Marquer tôt a rendu la tâche plus compliquée à Lugano car ils devaient encore plus sortir pour marquer trois buts. On se connait avec Ayensa et je savais qu'il allait être à cet endroit donc j'ai mis le ballon sans regarder. Nous savions au fond de nous que la qualification était proche avant le match mais il fallait rester lucide et nous l'avons bien fait."