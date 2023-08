Philippe Bormans, CEO de l’Union, veut l’Europa League et un attaquant : “C’est possible de réaliser le même parcours européen que l’année passée”

En même temps que ce premier déplacement européen de la saison, la direction travaille dur en coulisses pour renforcer son équipe alors que le marché des transferts fermera ses portes le 6 septembre. Juste avant de décoller, le CEO de l’Union Philippe Bormans a pris le temps de passer en revue les sujets chauds de son club. Avec comme objectif à court terme une qualification et la signature d’un nouvel attaquant.

Philippe Bormans, dans quel état d’esprit êtes-vous avant ce match retour face à Lugano ?

”Il y a de la confiance car nous avons déjà pris une petite option avec ce 2-0 qui était mérité. Mais cela ne veut encore rien dire. Pour une question de prestige, nous voulons nous qualifier en Europa League. La Conference League est une compétition intéressante mais nous voulons absolument nous qualifier en Europa pour avoir des affiches plus sexy et des rentrées financières plus élevées.”

Bormans a répondu aux questions des journalistes avant de s'envoler vers Genève.

Malgré l’importance du match, on peut s’attendre à une ambiance assez particulière dans le stade…

”Ce sera en effet un match spécial avec seulement 1 000 ou 2 000 supporters dans les tribunes (NdlR : il y aurait 470 tickets vendus du côté de Lugano et 450 du côté de l’Union). C’est un peu dommage car cela donnera une ambiance très spéciale mais les deux équipes devront s’adapter à cela. Cela ne change pas l’intérêt du match. Ce serait quelque chose d’extraordinaire de se qualifier à nouveau pour l’Europa League vu notre budget.”

L’attaquant Kevin Rodriguez serait proche de l’Union : pouvez-vous nous en dire plus sur ce dossier ?

”Je ne parle pas des dossiers en cours. Nous travaillons sur plusieurs pistes pour le poste d’attaquant, j’espère que la situation se décantera dans les prochains jours. Il reste encore une semaine dans le mercato et nous voulons absolument signer un nouvel attaquant, c’est le minimum. Pour le reste, nous verrons si nous allons faire d’autres transferts, ce qui n’est pas encore certain. Un milieu défensif ? Ce n’est pas nécessairement dans les plans au même titre qu’un flanc droit. C’est vraiment l’attaquant qui est la priorité même si nous verrons en fonction du marché s’il y a une belle opportunité qui se présente.”

L’équipe vous semble-t-elle pour le reste assez quantitative ?

”Oui, l’équipe est bien équilibrée. Quand nous aurons signé notre attaquant, le groupe sera assez quantitatif et qualitatif pour jouer la cinquantaine de matchs qui nous attend. Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs et nous savons que l’adaptation peut toujours prendre du temps. Des départs ? Tout est possible dans un mercato mais si on me pose la question aujourd’hui, non, je ne m’attends pas à un départ.”

Pensez-vous l’équipe capable de réaliser le même parcours européen que la saison dernière ?

”Oui, c’est possible de faire quelque chose de similaire à la saison dernière. Que cela soit du côté des journalistes ou des supporters, il y a toujours des doutes mais c’était pareil la saison dernière et celle d’avant. À l’Union, nous avons confiance en notre recrutement et en notre groupe. Malgré notre budget limité, nous grandissons pas à pas et notre manière de travailler a toujours bien fonctionné. En termes de transferts entrants, nous faisons toujours venir des joueurs dont les noms sont inconnus en Belgique et c’est ensuite à eux de convaincre tout le monde.”

Où se jouera la phase de groupes cette saison ?

”Ce sera normalement au Lotto Park, à Anderlecht. Les débordements de jeudi dernier ? Nous ne savons pas exactement ce qu’il s’est passé, des réunions sont prévues pour clarifier cela. En tout cas, l’Union fera toujours tout pour que ses fans puissent se rendre au Lotto Park en toute sécurité. Si nous pouvons améliorer des choses, nous le ferons.”

L'Union a pu s'entraîner dans le stade de Genève ce mercredi soir. ©VKA

Plus globalement, quel regard portez-vous sur le début de saison de l’Union ?

”C’est très réussi hormis la défaite à Malines où nous perdons presque systématiquement chaque saison (sourire). Les circonstances n’étaient pourtant pas évidentes en début de championnat avec le départ de nombreux joueurs et une équipe à renouveler presque entièrement. Mais les nouveaux et ceux qui n’avaient pas beaucoup joué la saison dernière ont montré qu’ils avaient des qualités. Et qu’ils avaient envie de former une belle équipe pour la saison à venir.”