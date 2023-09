Du lourd attend l’Union en Europa League : quel serait le meilleur et le pire tirage ?

Placé dans le troisième chapeau, le club bruxellois peut s’attendre à un tirage difficile mais a prouvé l’an dernier qu’il savait sortir d'un groupe périlleux. Sportivement parlant, le pire tirage ressemblerait sans doute à un groupe avec Liverpool, le Sporting et l’AEK Athènes. À l’inverse, le tirage pourrait être plus clément avec les Rangers, Qarabag et les Chypriotes d’Aris Limassol.