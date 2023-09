Lapoussin-Puertas, la gauche caviar de l’Union

À lire aussi

Tout au long du match, le Malgache et le Suisse ont très souvent combiné de manière juste faisant tourner la tête de leurs adversaires. Grâce à une technique au-dessus de la moyenne pour le premier et une envie de mort de faim pour le second. L’ouverture du score illustre parfaitement la bonne connexion entre les deux avec une talonnade de Lapoussin qui a parfaitement lancé Puertas parti donner l’assist. Amis en dehors des terrains, les deux artistes ont montré que leur entente était aussi footballistique. Pour le plus grand bonheur de l’Union.