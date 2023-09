Les joueurs de l’Union ont appris le tirage de l’Europa League depuis leur avion dans le ciel: "Liverpool, c’est un cadeau pour l’équipe"

Quand le nom du club anglais est sorti, tous les joueurs ont explosé de joie avec des cris et des applaudissements alors que l’avion s’apprêtait à atterrir à Bruxelles. La plupart des regards étaient tournés vers Kevin Mac Allister qui aura la chance d’affronter son frère, Alexis. “La réaction des joueurs dit tout, expliquait à la sortie de l’avion Philippe Bormans. Peu de footballeurs ont la chance de jouer dans le stade d’Anfield. Ce sont pour des matchs comme ceux-là qu’ils sont devenus professionnels. C’est un duel de rêve que les joueurs méritent vraiment vu les deux dernières saisons. C’est une sorte de cadeau pour l’équipe mais aussi pour les supporters. Il y a déjà eu des affiches face à Leverkusen, Berlin ou les Rangers mais Liverpool est clairement d’un autre niveau.”

Vu le nom des deux autres adversaires qui est moins clinquant, l’Union pourra tenter de viser la deuxième place de son groupe. Toulouse, qui n’a plus joué en Europe depuis 2009, doit sa présence en Europa League grâce à sa victoire en finale de Coupe de France. En Ligue 1, l’équipe française a terminé la saison dernière à la treizième position. LASK Linz, de son côté, a fini troisième du championnat d’Autriche et s’est qualifié pour la phase de groupes après un duel remporté face à l’équipe de Zrinjski-Mostar (Bosnie-Herzégovine). “Ce sera un groupe équilibré, avance Bormans. Cela dépendra de petits détails. On peut toujours rêver, on prendra notre chance comme on le fait toujours. Nous aurons des matchs difficiles mais nous avons une chance.”