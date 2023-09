L’Union est prête pour de nouveaux exploits en Europa

Pourtant, cette rencontre avait une petite odeur de match piège. Avec déjà un stade quasiment vide, rempli de seulement 1171 (!) spectateurs, qui donnait l’impression d’assister à un match amical d’avant-saison plutôt qu’à un barrage européen.

Malgré son avance de deux buts, l’équipe d’Alexander Blessin n’était pas non plus à l’abri d’un début de match canon de son adversaire qui aurait pu fragiliser psychologiquement les Bruxellois. Mais il n’en a rien été : les joueurs de l’Union avaient parfaitement entendu les propos de leur entraîneur la veille qui voulait jouer pour la victoire et pour rien d’autre.

L’Union n’a clairement pas pris ce match de haut et n’a pas appuyé sur le frein à main après l’ouverture du score. En plus du but d’Ayensa, qui a inscrit son sixième goal de la saison, l’Union s’est offert au moins cinq grosses occasions de but en première période et a continué à harceler son adversaire après la pause en calmant tout de même le tempo au fur et à mesure de la deuxième mi-temps.

Lugano, de son côté, tentait sa chance à l’une ou l’autre reprise depuis l’extérieur de la surface et forçait Anthony Moris à sortir un gros arrêt autour de l’heure de jeu. Mais sans empêcher le capitaine d’enregistrer sa quatrième clean sheet de la saison.

Cette qualification permet donc à l’Union de jouer l’Europa League, pour la seconde fois en deux ans. Une compétition dans laquelle ils pourraient affronter des adversaires comme Liverpool, l’AS Rome de Lukaku ou encore l’Olympique de Marseille. Depuis le début de la saison, l’équipe d’Alexander Blessin a démontré qu’elle était prête pour les grands rendez-vous et la phase de groupes d’Europa League en sera un. Avec les prochaines arrivées de Castro-Montes et de Rodriguez, l’Union sera assez qualitative et quantitative pour faire autre chose que de la figuration dans cette compétition. Et pour, qui sait, atteindre réaliser un aussi beau parcours que la saison dernière.