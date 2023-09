Première titularisation avec l'Union pour l'ancien Mauve Noah Sadiki : "Pour mon futur, j'étais obligé de quitter Anderlecht"

L'Union s'est qualifiée pour les poules de l'Europa League.

Pendant 85 minutes, Noah Sadiki a prouvé qu’il n’était pas venu à l’Union pour faire de la figuration. L’ancien joueur d’Anderlecht, qui a reçu une belle accolade de son entraîneur en sortant du terrain, a montré un visage hargneux en réalisant de nombreuses interceptions et en mettant même le nez à la fenêtre plus d’une fois. "Mais ce n’est pas encore le Sadiki attendu, souriait celui qui s’est montré très à l’aise pour sa première prise de parole face à la presse. Je sens que je ne suis pas encore à 100 % de mes capacités mais cela viendra avec le temps. Le Sadiki attendu est un joueur conquérant, qui veut tout le temps le ballon, qui ne le perd pas et qui réussit ce qu’il fait quand il prend des risques. L’objectif n’est pas de remplacer les joueurs partis cet été, je ne veux pas être un autre Teuma. Il faut être soi-même et tant mieux pour l’équipe si j’arrive à égaler son niveau."

Le passage de Sadiki du Lotto Park au Stade Marien a fait grand bruit. Plusieurs supporters d’Anderlecht en ont voulu au jeune joueur d’avoir quitté le Sporting pour le club voisin. Noah Sadiki, de son côté, connaît les circonstances de son départ et préfère tracer sa route. "Si vous aviez vu tous les messages négatifs reçus sur les réseaux sociaux… Cela m’a fait mal mais je comprends aussi la réaction des gens qui ne connaissent pas tous les détails. Ce n’était pas une décision facile mais j’étais obligé de la prendre pour mon futur. Je savais que je n’allais pas avoir beaucoup de temps de jeu, le coach (NdlR : Brian Riemer) a été très ouvert à ce sujet et nous avons compris que le mieux était que nos chemins se séparent. Je garde malgré tout un énorme respect pour Anderlecht pour qui j’ai beaucoup d’estime et à qui je souhaite le meilleur."

Désormais, Noah Sadiki va devoir batailler ferme pour gagner sa place sur le long terme dans un secteur de jeu avec Vanhoutte, Puertas, Lazare ou encore Rasmussen. Sans compter qu’Aleander Blessin pourrait passer à un milieu à trois plutôt que quatre une fois que le nouvel attaquant sera arrivé. "Je veux beaucoup jouer mais le but est surtout d’engranger le plus de minutes possibles, conclut-il. Je dois garder la tête sur les épaules et faire mon travail quand on m’en donne l’opportunité. La concurrence fait partie du football et nous avons une équipe saine. L’Europa League ? Des équipes comme Liverpool font évidemment rêver mais tous les clubs sont bien à affronter vu le niveau de cette compétition. Ce sera aussi à nous de montrer qui est l’Union."