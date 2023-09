Alexander Blessin et l'Union arrachent un nul face à l'Antwerp : "Nous leur avons fait trop de cadeaux"

Après un second but anversois arrivé en toute fin de première mi-temps avec un marquage inexistant sur Ekkelenkamp, l’Union est revenue avec de bonnes intentions après la pause pour finalement accrocher l’égalisation sur penalty, via Nilsson. "L’équipe n’a pas baissé les bras et a montré une très bonne mentalité. Nous avons eu plus de contrôle et notre grosse pression a permis d’inscrire ce second but."

Petit bémol, l’efficacité dans le rectangle adverse qui n’a pas été totale. Sur l’ensemble du match, l’Union a tiré 24 fois au but contre 8 tirs pour l’Antwerp. "Ils ont simplement été plus efficaces que nous, conclut Blessin. Nous avons eu beaucoup d’occasions et nous aurions dû marquer plus que deux buts. La bonne nouvelle est que nous créons beaucoup mais la moins bonne est que nous ne sommes pas assez efficaces."