L’Union SG et l’Antwerp se rendent coup pour coup : le Camp Nou a inspiré Vines et Anfield l’Union

Le fait est que l’arrière-garde de l’Union SG n’est pas encore aussi imperméable que l’an dernier. Si elle n’avait pas autant reculé, Sam Vines n’aurait peut-être pas eu autant de temps pour ajuster et nettoyer la toile d’araignée de la cage d’Anthony Moris. Un des nombreux tournants n’a pas tardé à suivre : s’il avait vraiment le toucher de Midas, Eckert aurait probablement doublé son compteur. Quand le buteur a vu sa frappe s’écraser sur le poteau, Jurgen Ekkelenkamp a pu célébrer son coup de tête. Et permettre aux Anversois de prendre l’avantage avant la pause. “Il y a une par de chance, a estimé Moris. La frappe de Dennis ressort, une fois qu’elle a touché le poteau. Leurs deux buts heurtent les montants et finissent au fond.”

Il suffirait d’organiser un sondage auprès des joueurs de la Pro League : contre quelle équipe serait-ce le plus difficile de revenir au score ? La grande majorité opterait sans doute pour l’Antwerp. Au Duden, Mark van Bommel n’a pas même pas pu compter sur Toby Alderweireld, toujours blessé. Le coach néerlandais a même dû composer à la suite des blessures de Vines et de Ritchie De Laet. Et encore heureux pour lui que Soumaïla Coulibaly n’ait pas écopé d’un second carton jaune, qui n’aurait pas été immérité. Tant d’adaptations qui n’ont pas semblé déstabiliser le fort devant Butez… Jusqu’à ce qu’à cinq minutes de la fin, les troupes d’Alexander Blessin obtiennent et convertissent un deuxième penalty. Gustaf Nilsson en a profité. “Le fait que nous ayons eu besoin de deux penaltys pour marquer résume notre manière de jouer, a lancé Moris. Mais ce n’est pas donné à tout le monde de revenir contre l’Antwerp.”

Au moment de faire les comptes, le capitaine retient la frustration mais aussi la fierté. Alors que son homologue Butez ressent plutôt de frustration. “Parce que nous menions 1-2 à cinq minutes de la fin.” Van Bommel regrette, lui, les occasions manquées. “C’est la seule chose que je peux reprocher mes joueurs.”

Parce que l’intensité y était, dans les deux camps, après d’éprouvants déplacements européens. Peut-être que la perspective de jouer au Camp Nou a inspiré Vines à viser la lucarne. Peut-être que celle de jouer à Anfield a servi à l’Union SG de compléter ce come-back.