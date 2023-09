Geraerts revient sur son départ de l’Union : “J’ai pourtant fait une proposition raisonnable”

Et de revenir sur ces négociations : “Nous avons commencé à discuter. Je n’exigeais pas de salaire digne de ce qui se fait au Moyen-Orient, j’ai fait une offre raisonnable. Mais elle a été refusée et c’était difficile à comprendre pour moi. Il faut dire que l’Union se fixe des limites et des conditions qui font aussi partie de son succès. Cela concerne aussi les négociations avec les joueurs.”

Geraerts a alors indiqué qu’il souhaitait prester son contrat initial, à des conditions inchangées. “Mais cette ligne de conduite était inavouable pour l’Union qui a décidé de me licencier.”

L’Union voulait, semble-t-il, prolonger le contrat de Geraerts sans y associer de revalorisation salariale malgré son excellente première saison comme T1. “Je savais que si je signais leur proposition, je me retrouverais mal à l’aise sur ma chaise au bout d’un mois et je leur ai fait savoir”, explique encore Geraerts qui n’a pas encore retrouvé de club : “Le gros inconvénient de mon licenciement était le timing. Presque tous les clubs avaient fait leurs devoirs.”

Le jeune entraîneur retiendra la leçon : il est toujours bon de négocier le plus tôt possible pour éviter ce type de mésaventure. Depuis son départ de l’Union, il a discuté avec le Club de Bruges et la Fédération belge au sujet des Espoirs. “Mais ce poste à la tête des U21 ne m’intéressait pas.”