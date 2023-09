L’ancien Unioniste Siebe Van der Heyden découvre la Liga avec Majorque : “L’Union restera à jamais dans mon cœur mais c’était le moment de partir”

Avec sa joie de vivre qui le caractérise, le Belge de 25 ans est revenu sur ses premiers mois en Espagne, sur son départ de l’Union et le lien qui restera à jamais avec son club de cœur…

Siebe, vous attendiez-vous d’être titulaire face à l’Athletic Bilbao ?

”J’avais expliqué au coach que j’étais prêt physiquement et mentalement. Avant cela, il m’avait donné le temps que j’avais besoin pour être prêt car il fallait s’adapter pour jouer dans l’une des meilleures compétitions du monde. Il a aussi fallu s’adapter à la façon de jouer de l’équipe qui est totalement différente de celle de l’Union. En Belgique, nous mettions un gros pressing sur l’adversaire et tentions de jouer proprement au football. Ici, c’est beaucoup de longs ballons et de travail défensif. Je ne peux plus sortir balle au pied comme je le faisais souvent à l’Union, mon nouveau coach n’aime vraiment pas cela (sourire).”

Comment s’est déroulée la rencontre ?

”Quand j’étais enfant, je regardais les matchs de Liga. J’ai toujours rêvé de jouer cette compétition donc j’avais une grosse envie en montant sur le terrain. Au début, il y avait un petit stress positif qui s’est transformé en confiance au cours du match. J’ai gagné les duels qu’il fallait et nous avons réussi à garder le zéro. J’ai dû défendre sur les frères Williams qui sont très rapides. En Pro League, il y a aussi des joueurs rapides mais, ici, en plus d’être rapides, ils sont techniques et costauds. C’est vraiment un autre monde.”

guillement "La Liga, c'est vraiment un autre monde."

Comment s’est déroulée votre intégration à Majorque ?

”Les débuts ont été compliqués car je ne parle pas espagnol et on ne peut pas dire qu’ils parlent beaucoup anglais (sourire). Cela a été difficile de réaliser les démarches pour trouver un appartement, une voiture et comprendre le fonctionnement de la vie espagnole. Mais tout est rentré en ordre depuis lors. Sur les terrains, j’ai rapidement vu que c’était un autre niveau qu’à l’Union. La vitesse du jeu, le toucher de balle de certains joueurs… Quand je vois les goals de dingue que notre attaquant Muriki marque ou les petits ponts que notre capitaine Rodriguez met avec facilité, cela m’impressionne.”

Quel genre de club est Majorque ?

”C’est un club avec beaucoup de passion qu’on peut facilement comparer à l’Union. Il y a un projet clair avec des objectifs à atteindre et des joueurs avec une grosse grinta. La grinta, c’est vraiment le mot qui caractérise le mieux Majorque. Je pensais que cela allait plus jouer au football mais c’est vraiment une guerre dans les duels et les deuxièmes ballons. Personnellement, cela ne me dérange pas car c’est mon style de jeu.”

En fin de saison dernière, après la perte du titre face à Bruges, c’était clair dans votre esprit que vous alliez quitter l’Union cet été ?

”Dans ma tête, c’était vraiment le moment de partir car je sentais que j’étais prêt pour vivre une nouvelle aventure autre part. Je savais que Majorque me suivait depuis la saison dernière et j’ai saisi cette opportunité. Cela m’a fait beaucoup de mal au cœur de quitter ce club mais je devais penser à ma carrière. Je me suis dit : ‘Siebe, l’Union restera à jamais dans mon cœur mais c’est le moment de faire un pas en avant dans ma vie'.”

Van der Heyden a fait ses débuts avec Majorque face à Bilbao.

La direction de l’Union a-t-elle tenté de vous convaincre de rester ?

”Ils n’ont pas lâché l’affaire directement mais ils savaient que je voulais partir. Je leur ai expliqué la situation très tôt et ils ont anticipé mon départ avec Machida et Leysen. Une fois que j’avais compris qu’ils étaient d’accord pour un départ, j’ai accéléré le processus. Il y avait deux clubs de Bundesliga intéressés et aussi Valladolid de D2 espagnole. Mais Majorque était le meilleur choix même si le championnat allemand est une compétition phénoménale.”

Avez-vous eu des retours de la part des supporters de l’Union suite à votre départ ?

”J’ai reçu énormément de messages et j’en reçois encore maintenant de certains qui me disent que je leur manque pour lancer les chants d’après matchs (sourire). Même en étant à Majorque, je pense encore beaucoup à eux. Ce lien avec les fans est quelque chose d’indescriptible. Ils étaient toujours à fond derrière nous et l’Union a clairement gagné des matchs grâce à eux. J’espère revenir au stade bientôt pour leur dire au revoir car je n’ai pas eu l’occasion de le faire. Quand je reviendrai, j’irai sans aucun doute dans la tribune Est avec le kop (sourire).”

guillement "Des fans me disent que je leur manque pour lancer les chants à l'Union."

Suivez-vous encore les prestations de l’Union ?

”Bien sûr ! Je regarde tous les matchs si nous ne jouons pas en même temps. Ils méritent le bon début de saison actuel, j’espère qu’ils iront chercher le titre même si ce ne sera pas facile. Je ne m’attendais pas, par contre, à autant de départs. Celui de Teuma est le plus difficile à digérer car c’était le maestro, le type de joueur tellement important dans un groupe. Je pensais que l’Union allait tout faire pour le garder. Je suis encore en contact avec plusieurs joueurs comme Eckert qui vit un début de saison de rêve. Et j’ai aussi vu leur tirage d’Europa League. C’est une petite frustration de ne pas être là pour affronter Liverpool. La saison dernière, nous n’avions pas tiré un très gros club… Mais je suis content que les joueurs actuels puissent se montrer contre l’une des plus grosses équipes du monde.”

Savez-vous ce qui vous attend fin septembre ?

”Oui, Majorque – Barcelone (rires). C’est incroyable de se dire que je pourrais affronter le Barça alors que j’étais encore en D1B il y a deux ans… Je regarde parfois en arrière pour voir tout le chemin accompli et je suis assez fier de moi. Mais ma mentalité sur le terrain ne changera pas si l’adversaire est Barcelone, Bilbao ou un plus petit club.”

guillement "J'espère que l'Union ira chercher le titre."

Pensez-vous encore parfois aux Diables rouges ?

”Bien sûr que j’y pense. La seule chose que je peux faire est de prester au plus haut niveau avec Majorque dans une des meilleures compétitions du monde. C’est ensuite au coach de faire ses choix. Je sais que j’ai plus de chances d’être sélectionné en jouant en Liga qu’à l’Union. Cela reste un rêve de jouer plusieurs matchs pour l’équipe nationale. Je veux vraiment me donner pour mon pays.”