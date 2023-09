Mais la nouvelle date et encore plus la nouvelle heure (18h30 un jeudi) décidée par la Pro League, en concertation avec DAZN, détenteur des droits télés, ne plaît pas à tout le monde et certainement pas aux supporters. Après la grogne des supporters molenbeekois, ce sont les fans unionistes qui se font entendre.

À lire aussi

Et malgré l’importance du derby, d’autant plus après autant d’années de disette, les supporters unionistes vont boycotter la rencontre.

C’est ce qu’ils ont annoncé dans un communiqué :

”Une fois de plus, la Pro League, en accord avec son diffuseur Eleven, a pris une décision qui va à l’encontre des supporters, en programmant le derby contre le RWDM un soir de semaine à 18h30. Cette programmation, alors que les matches belges qui ont lieu en semaine ou vendredi sont toujours organisés à 20h45, nous ne la comprenons et ne l’approuvons pas, d’autant plus qu’il s’agit d’un déplacement en combi-bus obligatoire. Rappelons quand même ce que cela implique d’organiser un match en déplacement : il faut donner rendez-vous au moins trois heures à l’avance pour la distribution des tickets, trouver assez de bus (ce qui est compliqué en semaine, vu que la plupart des sociétés d’autocars font du ramassage scolaire jusque 17h30), démarrer tous ensemble en cortège (combi-bus obligatoire) et affronter les embouteillages bruxellois en pleine heure de pointe. Dès lors, malgré notre envie de participer à ce match historique, le collectif des supporters de l’Union a décidé de boycotter cette rencontre. À l’avenir, il serait opportun que la Pro League et Eleven prennent en compte les supporters avant de programmer un match, et qu’ils gardent bien en tête que l’ambiance en tribune fait aussi partie du spectacle !”