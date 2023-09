L'Union d'Alexander Blessin privée de deux joueurs face à Genk, Sykes a fait son retour : "On ne parle pas encore de Toulouse"

À lire aussi

Alors que Ross Sykes est revenu de blessure ("Il a joué l'amical la semaine dernière et il est prêt"), l'Union a perdu un autre défenseur central durant la trêve : Koki Machida, qui a été titularisé pour la première fois de sa carrière en équipe nationale, s'est blessé aux ischios lors de cette rencontre face à la Turquie. Sorti du terrain en deuxième période, il ne devrait pas être rétabli pour ce samedi. "Les docteurs contrôlent la situation et je pense que ce n'est pas une blessure trop grave, avance Blessin qui devrait titularisé Fedde Leysen au poste de défenseur central gauche. Fedde mérite de jouer. Il a fait de grosses performances aux entraînements et durant les amicaux. C'est le moment de l'amener dans l'équipe. S'il joue comme il s'entraîne, tout se passera bien."

Face aux Limbourgeois, l'Union devra tout faire pour ne pas encore avoir la tête en Europa League, une compétition qui débutera jeudi face à Toulouse. "Il faudra être concentré directement, lance Blessin. Mais je pense que quand on reçoit à domicile une équipe du calibre de Genk, il ne faut pas chercher la motivation très loin. On ne parle en tout cas pas de Toulouse actuellement."