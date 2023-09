Noyau B, pression, agent éjecté et “super-Mogi” : les dessous du transfert d’Alessio Castro-Montes de Gand à l’Union

Malgré cet enthousiasme que l’on ne remettra nullement en question, ce transfert comporte des zones d’ombre, sur lesquelles nous nous sommes penché. Des coups de pression, des agents mandatés, puis mis de côté et un sentiment global, qui démontre que certaines méthodes persistent… et que Mogi Bayat reste aussi cet agent influent que les clubs appellent pour “décoincer” des situations tendues, au détriment de confrères, parfois.

Récit d’un été intense, entre Gand, Bruxelles et le sud de la France.

Merci Mogi Bayat

À un an de la fin de son contrat au KAA, Alessio Castro-Montes, ne le cache pas : “Je veux découvrir un championnat plus relevé pour me montrer et me tester.”

Mais le soir du 9 août, le CEO du club calme l’enthousiasme. “À 23 heures ce soir-là, après un match européen, Alessio m’appelle déconcerté car Michel Louwagie lui a dit qu’il voulait le voir le lendemain matin à 9h”, nous raconte aujourd’hui l’agent Jibril Rekkab, de la société internationale 'You First', dont le siège est à Madrid et avec qui Alessio a signé un mandat à la mi-juillet pour lui trouver une porte de sortie à l’étranger. “Habitant dans le sud de la France, il m’était évidemment impossible d’être présent à l’entretien. Là, Michel Louwagie dit à Alessio que ce transfert se fera sans nous, mais avec un autre agent.”

Mogi Bayat reste encore et toujours un "deal-fixer", un réparateur de situation compliquée, aux yeux des clubs, peu importe son passé. ©Photo News

Et, toujours ce 10 août, lors d’une deuxième réunion dans la même journée... surprise : Mogi Bayat annonce déjà qu’il a une porte de sortie : l’Union. “C’est vrai”, répond le joueur à nos confrères du “Nieuwsblad”. “'J’ai été menacé par Michel Louwagie : ‘Si tu ne le fais pas, nous te mettrons dans le noyau B’. Comme si j’allais décider sous la pression. J’étais surpris que l’Union soit une option et j’ai demandé à réfléchir. Comme je suis retourné m’entraîner avec le noyau A, je me suis dit qu’il s’agissait d’une menace en l’air. Mais un jour, Peter Balette (NdlR : entraîneur-adjoint) m’a appelé. Nous avions de bonnes relations et il était chargé de m’annoncer que le lendemain, je devais jouer un match amical avec les espoirs.”

guillement J'ai l'impression qu'on a été exclu du deal dès le départ

De son côté, Jibril Rekkab tente de trouver une solution à l’étranger, mais sans parvenir à amener une offre convenant à toutes les parties. “Michel Louwagie a mis la pression sur Alessio et moi-même, en me demandant tous les deux jours où le transfert en était”, poursuit l’agent. “Or on sait qu’il faut du temps et que beaucoup de choses se décident dans la dernière semaine du mercato. Nous avions eu des contacts, notamment avec un gros club belge, mais c’était conditionné à un départ (NdlR : Bruges, mais le joueur a préféré éviter un passage chez le rival flandrien) ; ou encore Toulouse, la Genoa, ou Augsbourg.” Mais les offres ne sont pas assez fortes ou les salaires restent trop bas. Un problème déjà rencontré par l’agent belge précédent d’Alessio, Zénon Mélon, qui s’était cassé les dents à lui trouver une porte de sortie. “Dans le cas d’Ausbourg, nous n’avons pas pu travailler sereinement jusqu’au bout vu que la piste Union était devenue l’unique piste. Mon sentiment, c’est qu’on a été exclu du deal dès le départ.”

”Alessio a choisi Mogi” vs “C’est faux”

Pourtant, travailler avec un agent n’était pas un problème pour Gand, puisque Mogi Bayat a bien été “invité” à prendre part à ce transfert. Par qui ? “Alessio était en panique et a choisi lui-même de parler avec Mogi”, a déclaré il y a quelques jours Michel Louwagie dans le “Nieuwsblad”, avant de corriger (voir plus bas). “Ce n’est pas vrai du tout”, répond le joueur. “C’est plutôt lui qui semblait paniquer car il n’y avait pas encore d’offre. Donc il a appelé Mogi Bayat. Il sait qu’il peut forcer quelque chose. Et ce dernier a bien fait son travail. Il a obtenu les meilleures conditions pour les trois parties : l’Union, Gand et moi-même.”

”De la traite d’êtres humains”

Michel Louwagie annonce à Jibril Rekkab le 8 août par message qu’il va contacter d’autres agents pour trouver un club acheteur. En réalité, Mogi Bayat l’est déjà depuis un moment et il se tourne vers l’Union, qui est en train de voir son latéral droit, Bart Nieuwkoop, partir. Le jeu de poker-menteur continue. Alessio Castro-Montes garde un souvenir amer du rôle du CEO gantois : “Tout le monde connaît les histoires selon lesquelles Michel Louwagie est difficile. J’ai moi-même vu comment Nana Asare et Brecht Dejaegere (NdlR : deux ex-Gantois) ont été placés du jour au lendemain dans le noyau B. On se rend alors compte à quel point le monde du football est dur. Surtout lorsqu’il s’agit d’argent, ça me donne l’impression d’être juste de la traite d’êtres humains.”

Sous les couleurs de Gand.

La pression sur Castro-Montes ne fait que monter : “Le fait que je change de club était déjà une source d’incertitude pour ma petite amie. Quand j’ai été renvoyé dans le noyau B, elle n’a fait que s’agrandir. Nous avons tous les deux passé des nuits blanches. Mes parents aussi. J’ai eu un été difficile…” Il ne se finit pas trop mal, heureusement, pour l’ex-Eupenois et Trudonnaire, qui choisit de faire ce transfert sans le concours de You First. “J’avais un contrat jusqu’au 1er septembre avec eux, mais comme l’intérêt de l’Union ne venait pas d’eux, ils n’étaient pas impliqués dans ce transfert.”

guillement Son précédent agent m'a dit qu'il n'en pouvait plus

Reste à comprendre pourquoi Mogi Bayat a été mandaté par Gand pour une transaction entre deux clubs dont les directions se connaissent très bien. “Je ne sais pas. C’est Gand et Louwagie qui ont décidé (NdlR : de l’appeler) et cela m’a surpris aussi à l’époque.” De son côté, Gand s’explique : “Oui, c’est nous qui avons mandaté Mogi Bayat”, nous répond Michel Louwagie, corrigeant ce qu’il avait donc déclaré plus tôt. “J’ai aussi posé la question à d’autres agents vu que la fin du mercato se rapprochait et que nous avions engagé des remplaçants au joueur. C’est l’entraîneur qui a décidé de ne plus reprendre Alessio dans le noyau A à un moment, pas le comité de direction. Vu que le joueur déclarait depuis mars vouloir partir, nous devions prendre les devants, non ? C’est seulement une fois que Mogi Bayat a amené une proposition de l’Union que nous avons eu une réunion avec Alessio et Mogi dans mon bureau… et Alessio a encore voulu attendre la limite du 31 août pour signer là-bas. Il avait déjà eu raison de la patience de son ancien agent qui m’avait dit qu’il n’en pouvait plus de lui.”

Pas de transfert vers l’étranger, pour le joueur, qui aura tenté le coup jusqu’au bout. “Si Mogi Bayat vient avec un club acheteur, alors nous sommes contents”, souligne Michel Louwagie, qui insiste sur le fait que c’est le joueur qui n’a pas souhaité poursuivre avec You First.

”Je n’ai rien à dire de négatif sur Mogi ; il ne m’a jamais mis la pression. C’est moi qui ai pris la décision”, assure Castro-Montes. Contacté, l’agent qui était au cœur du “Footgate” 2018, n’a pas souhaité répondre à nos questions.

”Un sentiment de copinage”

”Alessio s’est senti acculé, ce que je comprends”, analyse Jibril Rekkab. “Si on était procéduriers, on pourrait demander des comptes, mais on ne va pas le faire, on ne veut pas lui porter préjudice. Alessio me l’a dit : 'Je suis content d’être à l’Union, c’est un très beau projet' et c’est le plus important. Mais je m’interroge sur cette manière de faire. Cela donne l’impression de copinage. Un club A et un club B se mettent d’accord et choisissent qui ils commissionnent pour faire le transfert. Vu de France, c’est assez étrange, ça n’est pas normal de se retrouver boycottés de la sorte. Nous, nous souhaitions amener Alessio à l’étranger et cela n’a pas pu se faire, peut-être faute d’offre assez forte. Mais pourquoi Gand et l’Union ont-ils besoin d’un tiers pour transférer Alessio ? Je ne comprends pas.” Une question qui reste entière pour beaucoup d’observateurs depuis de nombreuses années. Et était-il nécessaire de menacer un joueur de noyau B de la sorte ? “C’est ce que je continue à me demander”, conclut Castro-Montes.