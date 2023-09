La surprise Boniface, l'inefficacité unioniste et la folle montée d'Amoura : ce qu'il faut retenir d'Union-Genk

Boniface en invité surprise

L’Union avait prévu une surprise à ses supporters avant la rencontre avec un invité de marque. Victor Boniface, auteur de17 buts et 12 assists avec les Bruxellois la saison dernière, a donné le coup d’envoi. Le Nigérian a joué ce vendredi soir sur la pelouse du Bayern Munich (2-2) avec le Bayer Leverkusen pour qui il a déjà inscrit 4 buts et réalisé deux passes décisives en 4 matchs de championnat.

Boniface était l'invité surprise avant la rencontre. ©PDV

Très applaudi par ses anciens fans, Boniface a ensuite participé au milieu du terrain à la minute de silence en l’honneur des victimes du tremblement de terre au Maroc. Une minute de silence parfaitement respectée par l’entièreté du stade, aussi bien côté unioniste que limbourgeois.

Le bon press de l’Union...et le contre limbourgeois

L’Union a commencé la rencontre pied au plancher en se créant trois grosses occasions en moins de dix minutes de jeu. Grâce à un press très efficace, les hommes d’Alexander Blessin récupéraient le ballon très haut sur le terrain face à un Genk totalement étouffé. Mais le risque de cette tactique est de se faire prendre en contre. Et c’est ce qu’il s’est passé sur l’ouverture du score avec un long ballon vers Paintsil qui offrait un bon ballon à Feqiri, buteur pour son tout premier match avec ses nouvelles couleurs.

L’inefficacité unioniste toujours présente

Les Bruxellois peuvent se mordre les doigts tant ils ont eu un nombre énorme d’occasionstout au long du match. En première période, l’Union a tiré 13 fois au tir tout en se créant plusieurs autres grosses occasions dans la surface de réparation genkoise. Genk, de son côté, n’a tiré qu’à deux reprises dont un seul tir cadré : le but. Le résultat d’une belle leçon d’efficacité.

Eckert et les Unionistes sont restés muets face à Genk. ©PDV

Cela a continué après la pause avec un total sur l’ensemble du match de 25 tirs côté unioniste pour 7 à Genk. Avec trois tirs cadrés limbourgeois dont deux buts... C’est la seconde fois de la saison que l’Union ne parvient pas à inscrire au moins un goal après la déculottée subie à Malines.

Première pour Leysen

Deux joueurs de l’Union étaient titularisés pour la première fois avec le maillot jaune et bleu. Alessio Castro-Montes prenait la place de Casper Terho, qui avait sauté de la sélection, alors que Fedde Leysen remplaçait le blessé Koki Machida. Le Belge a connu des débuts difficiles lui qui a été pris de vitesse sur le but d’ouverture par le très rapide Joseph Paintsil. Celui qui a moins inspiré confiance balle au pied que son coéquipier japonais a ensuite pris le moins de risques possible avant de sortir pour un changement tactique en milieu de deuxième mi-temps.

La montée d'Amoura

Juste après l’heure de jeu, Alexander Blessin a décidé de changer certaines choses dans son équipe en alignant son équipe en 4-4-2, avec Lapoussin au poste de back gauche, et en faisant monter deux joueurs : Gustaf Nilsson et Mohamed Amoura. Il n’a pas fallu une minute pour que ce dernier se mette en évidence grâce à sa pointe de vitesse hallucinante et sa technique au-dessus de la moyenne.

Amoura a montré qu'il allait pouvoir apporter beaucoup à l'Union cette saison.

Après une belle action amenée sur la droite, il donne l’assist parfait après un beau travail individuel pour Vanhoutte qui n’a pas cadré sa frappe depuis le petit rectangle. En toute fin de match, Amoura a encore réalisé une action incroyable avec une reprise en un temps de l’extérieur du pied droit qui a fini sur le poteau de Vandevoordt. S'il n'a pas marqué, l'Algérien a montré en moins de 30 minutes qu'il allait pouvoir apporter beaucoup à l'Union cette saison.

Un deuxième but après la VAR

A force de ne pas réussir à marquer, l’Union s’est faite punir dans les arrêts de jeu de la partie sur une action gag. Le ballon de Tolu a d’abord frappé le cadre d’Anthony Moris avant de revenir sur sa tête puis d’être finalement déviée par Galarza dans le but. D’abord signalé hors-jeu, l’Argentin a dû attendre de longues minutes avant de voir son but être accordé après vérification par le VAR. Et ainsi plier un match qui aurait pu tourner d’une manière totalement différente avec un peu plus d’efficacité unioniste...