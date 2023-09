Brecht Dejaegere, le Belge de Toulouse parti en MLS : “Lionel Messi m’a dit que la France n’était pas top”

Depuis la Caroline du Nord, l’ancien joueur de Courtrai et de La Gantoise revient sur son aventure toulousaine, ses débuts en MLS et sa rencontre avec Lionel Messi.

Son passage à Toulouse

L’histoire d’amour entre Brecht Dejaegere et Toulouse commence à l’été 2020. D’abord en Ligue 2, le club monte ensuite en Ligue 1 et empoche la Coupe de France en fin de saison dernière avec le Belge comme capitaine. Au total, Dejaegere aura joué 100 matchs pour les Violets.

”Le premier mot qui me vient à l’esprit en pensant à Toulouse est le mot ‘amitié’. J’ai gardé de nombreux amis, que ce soit des joueurs, des salariés du club ou des supporters. Je suis par exemple encore souvent en contact avec mon coiffeur toulousain. Je garde de nombreux souvenirs mais mon plus beau est la victoire en finale de Coupe de France face à Nantes (NdlR : victoire 5-1) devant toute ma famille. C’était une énorme fierté de soulever la Coupe au Stade de France en tant que capitaine. Ce que nous avons réalisé durant trois saisons entre la Ligue 2 et la victoire en Coupe est juste incroyable. Toulouse est une équipe qui n’abandonne jamais et qui peut créer le danger via tous ses joueurs. Ils commencent à trouver leur style de jeu avec le nouvel entraîneur.”

Brecht Dejaegere et Toulouse ont remporté la Coupe de France en mai dernier. ©AFP or licensors

La fin de son aventure à Toulouse

Arrivé en fin de contrat en fin de saison dernière, Brecht Dejaegere a vécu des semaines incertaines après le coup de sifflet final du championnat. Si son envie première était de rester dans le sud-ouest de la France, le milieu de terrain s’est finalement résolu à quitter Toulouse.

”Les négociations ont pris plus de temps que prévu. À 32 ans, je voulais un contrat sur le long terme mais ce n’est pas ce que le club me proposait. Je voyais que les discussions n’avançaient pas non plus avec d’autres joueurs et nous n’avons finalement pas trouvé d’accord. J’avais dans l’idée de rester car j’ai toujours été un gars fidèle tout au long de ma carrière. D’autant que j’aurais pu jouer l’Europa League… Je ne suis pas frustré de ne pas pouvoir affronter Liverpool, je suis plutôt content pour mes anciens coéquipiers et les supporters qui pourront vivre de chouettes moments. Je suis aussi curieux de voir la rencontre face à l’Union qui est une équipe qui me fascine : chaque saison, la direction arrive à transférer des bons joueurs et à faire taire les gens qui disent que l’équipe est moins forte que la saison d’avant.”

guillement "L'Union est une équipe qui me fascine."

Son départ vers les États-Unis

Alors que certains clubs français ou belges étaient intéressés par son profil, Brecht Dejaegere a surpris son monde en décidant de rejoindre la MLS et le club de Charlotte FC. Il y a signé un contrat jusqu’en décembre 2025.

”Avant de signer en MLS, j’ai reçu un appel de Frank de Boer qui me voulait à Al-Jazira (NdlR : championnat des Émirats arabes unis). Ce n’était pas mon objectif premier d’aller jouer là-bas mais, quand tu vois l’offre financière, tu hésites pendant très longtemps… Finalement, j’ai plutôt choisi la MLS même si je pouvais gagner beaucoup plus à Al-Jazira. Au niveau sportif, j’ai tout de suite remarqué que les États-Unis étaient en avance sur tout le monde. Nous travaillons dans les meilleures conditions et la MLS est un championnat qui progresse énormément. Les premières semaines ont été compliquées car il a fallu s’adapter aux longs déplacements et aux changements de températures d’une ville à une autre. Dernièrement, j’ai parlé avec Christian Benteke qui disait que les gens sous-estimaient souvent ce championnat. J’ai déjà vu beaucoup de qualités chez nos adversaires.”

Brecht Dejaegere s'est mesuré à Sergio Busquets avec Charlotte FC. ©2023 Getty Images

Son nouveau club de Charlotte FC

Pour Charlotte FC, un club basé en Caroline du Nord situé à l’est des États-Unis, l’objectif est d’atteindre les playoffs de la MLS cette saison. Avec sa nouvelle équipe, où évolue l’ancien Genkois Jere Uronen, Dejaegere a déjà joué cinq rencontres d’une saison qui a débuté au début de l’année civile.

”Nous avons un coach qui veut construire le jeu de l’arrière. Peu importe l’adversaire ou les événements du match, nous voulons rester fidèles à notre philosophie consistant à jouer proprement sans balancer de longs ballons et à mettre une grosse pression. L’équipe est encore jeune mais est très ambitieuse à court terme même si cela ne fait que la deuxième année qu’elle est en MLS. En dehors des terrains, la vie est vraiment chouette : j’habite dans un quartier très sympa à côté du stade et du complexe d’entraînement. Tout est très vert avec de nombreux parcs. C’est une ville familiale qui est l’une des meilleures pour faire grandir les enfants.”

guillement "J'ai choisi l'aventure humaine plutôt que l'argent d'Al-Jazira."

Sa rencontre avec Lionel Messi

La saison dernière, Brecht Dejaegere avait pu réaliser un rêve en jouant à deux reprises contre Lionel Messi qui évoluait alors au PSG. Il y a un mois, le Belge a pu à nouveau affronter l’Argentin lors du quart de finale de Leagues Cup face à Miami.

”Cela avait déjà été une énorme fierté de jouer contre lui en Ligue 1. J’avais fait réaliser une œuvre d’art avec une photo de Messi et moi que j’avais accrochée dans mon salon. Jamais je n’aurais pensé pouvoir l’affronter à nouveau mais j’ai eu la chance de le faire avec Charlotte FC à la mi-août (NdlR : défaite 4-0). J’ai d’ailleurs une meilleure photo que celle prise en Ligue 1 donc je vais faire faire une nouvelle œuvre d’art (sourire). Pendant le match, le jeu s’est arrêté à un moment pour une blessure d’un joueur et j’étais à côté de lui. Je lui ai dit en espagnol : ‘On est mieux ici qu’en France, non ?’ Il m’a regardé bizarrement puis m’a demandé si j’avais joué en Ligue 1 avant de lancer : ‘la France, ce n’était pas top’. Et je peux vous dire que je le traduis poliment, il a utilisé d’autres mots (rires). Je pense qu’il ne se souvenait pas de moi mais ce n’est pas très grave. J’aurai encore l’occasion de le recroiser cette saison.”