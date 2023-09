Un an après sa formidable épopée en Europa League, l’Union peut-elle remettre le couvert ? “L’objectif, c’est d’abord de sortir de ce groupe”

guillement Cette équipe doit écrire son propre chapitre; c'est notre mission.

C’est avec un match à “domicile”, face à Toulouse, que cette campagne démarre. L’essentiel est évidemment de passer le cap de ce premier tour, c’est-à-dire terminer à une des trois premières places du groupe, sachant que la troisième renvoie en barrages de Conference League ; mais l’objectif réel est plus haut : “Beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés cet été, ils ont vu les images de la saison passée et toutes les émotions que ces rencontres ont créées”, répond Alexander Blessin. “Mais on doit écrire un nouveau chapitre de notre histoire. C’est notre mission. On est dans un bon groupe, avec Liverpool en club phare, et trois autres équipes du même niveau. On voudra évidemment gagner tous les matchs… ce qui est compliqué quand il y a Liverpool. L’objectif est de continuer ensuite en phase à élimination directe d’Europa League.” Terminer à une des deux premières places, donc. L’ambition est plus clairement annoncée qu’il y a un an. “Ceci dit, si on finit troisième et qu’on passe en Conference League, c’est intéressant aussi”, tempère l’entraîneur allemand.

guillement Nous serons plus attendus que l'année passée.

”Comme joueur, on a envie de rester dans la compétition où nous sommes : l’Europa League. Je ne pense pas que la troisième place soit un objectif dans la tête de quelqu’un”, explique à son tour Noah Sadiki. “Mais je sais aussi que l’Union sera plus attendue qu’il y a un an.”

Malgré l'enjeu, l'heure était à la décontraction, en conférence de presse, pour Noah Sadiki et son entraîneur. ©VKA

Pour faire aussi bien que l’année passée, il faudrait commencer de la meilleure des façons face à l’équipe qui se profile comme la plus grosse concurrente pour la deuxième place, avant un déplacement à Anfield Road qui s’annonce terrible. Battre Toulouse ce jeudi semble un must, donc. Mais le T1 ne veut pas mettre de pression sur son groupe : “Si on doit gagner ce premier match ? Non, on veut le gagner, mais on n’est pas obligé : il y a six matchs, ce n’est pas encore une finale.”

À lire aussi

Car il ne faudrait pas oublier combien l’effectif jaune et bleu a été chamboulé cet été. Si cela ne s’est pas encore trop ressenti en championnat, qu’en sera-t-il en Coupe d’Europe, alors que Moris, Burgess, Lazare, Lapoussin et Puertas sont les seuls titulaires à avoir participé activement à la belle épopée 2022-23 ? Castro-Montes, lui, dispose aussi d’une certaine expérience avec Gand, mais pour Mac Allister, Leysen – qui remplacera à nouveau Machida -, Vanhoutte, Sadiki voire Eckert, ce sera une découverte.

12 millions € la saison passée

Sur le plan financier aussi, la RUSG espère que l’exercice 2023-24 sera aussi prolifique que le précédent. L’UEFA a versé environ 12 millions € à l’Union pour ses résultats et cette manne a fait beaucoup de bien à un club qui avait perdu quelques dizaines de millions en division 2 depuis la reprise, en 2018. Une victoire ne rapporte pas autant qu’en Ligue des champions, évidemment, mais tout de même 630 000 €, contre 210 000 € pour un nul ; en plus d’une prime de départ de 3,63 millions € et d’une prime de coefficient de 1,45 million. Par ailleurs, plus de 12 000 mini-abonnements ont déjà été vendus pour les trois matchs, avec ce que cela représente comme rentrées. Tous espèrent voir les Bruxellois autant briller qu’il y a un an.