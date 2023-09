Les compos probables d’Union Saint-Gilloise – Toulouse : les débuts de Rodriguez, le retour de Donnum ?

À lire aussi

Pour le reste, peu de suspense, a priori, puisque Blessin fonctionne avec un onze type où Sadiki devrait accompagner Vanhoutte devant la défense.

Rodriguez, pas encore 90 minutes

Ce match européen pourrait bien être le théâtre des premières minutes de jeu de Kevin Rodriguez, arrivé en fin de mercato et qui attendait tous les papiers pour pouvoir évoluer avec l’Union. “Tout est en ordre, il peut jouer… mais pour commencer le match, ça, je ne suis pas sûr”, précise l’entraîneur, dont le joueur a évolué avec la sélection équatorienne face à l’Argentine de Messi durant la fenêtre internationale.

Côté toulousain, l’équipe est beaucoup plus compliquée à lire. “Comment jouera Toulouse ? Dur à dire puisqu’ils ont évolué dans quatre systèmes différents en cinq matchs de championnat”, reconnaît Blessin. Aron Donnum sera-t-il titularisé sur le côté gauche, après l’avoir été à droite face à Marseille ? C’est une possibilité, mais pas une certitude.

Pas de François, Sorinola ni Kabangu

À noter que Guillaume François, Matthew Sorinola et Elton Kabangu ne font pas partie de la liste UEFA de l’Union pour ce premier tour alors que le jeune gardien Maxime Wenssens n’est pas repris, contrairement au tout jeune Noa Louche (18 ans).

guillement Non, nous n'avons aucune pression.

De son côté, Carles Martinez Novell, l’entraîneur toulousain, arrive à Bruxelles sans pression : “Peut-être que pour les équipes qui doivent gagner tous les matchs, il y a plus de pression. Mais ce n’est pas notre cas. Après quatorze ans d’absence en Europe, on y est enfin et c’est un cadeau. On ne doit pas utiliser le mot pression.”