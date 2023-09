Quelle ambiance et quel accueil au stade d’Anderlecht pour les supporters unionistes contre Toulouse ?

Comme la saison passée à partir des huitièmes de finale et en barrages cette saison, le stade anderlechtois sera la maison unioniste le temps d’un soir, ce jeudi 21 septembre, pour la réception de Toulouse. L’Union a fait le choix de ne vendre que des mini-abonnements pour les trois rencontres de son groupe et en a écoulé plus de douze mille, à ce jour, mais la vente continuera après le premier match, et même jusqu’à la réception de Liverpool, si le stade n’est pas rempli, étant donné que l’affiche face aux Reds est de loin celle qui attire l’intérêt du plus grand nombre.