Un ex-Rouche, une pépite bleue, un joueur endetté, un buteur de D2 hollandaise et un demi-finaliste du Mondial : 5 Toulousains sur la route de l’Union

Guillaume Restes, gardien, 18 ans

Du haut de ses 18 ans, l'inexpérimenté Restes impressionne. ©AFP or licensors

C’est la sensation toulousaine de ce début de saison. Numéro trois la saison passée, le jeune gardien qui avait zéro match professionnel au compteur a profité de la fin de contrat de Dupé (aujourd’hui à Anderlecht) pour faire le grand saut. Perçu comme une promesse depuis un moment, celui qui a été formé chez les Violets réussit la transition avec l’équipe A, ce qui n’est pas toujours gagné à son poste. Actuel meilleur gardien de Ligue 1 au classement de “L’Équipe”, celui qui a également sorti de gros arrêts avec les Espoirs de Thierry Henry est en grande forme et semble promis à une belle carrière.

Zakaria Aboukhal, ailier droit, 23 ans

L’international marocain, demi-finaliste de la Coupe du monde et buteur face aux Diables, était déjà un joueur important la saison passée, mais avec le départ de Chaïbi pour Francfort contre 10 millions €, il a pris encore plus de place dans le jeu offensif du “Téfécé”, signant trois buts en cinq journées de Ligue 1, après ses quinze réalisations et cinq passes décisives de la saison passée. Mis à l’écart temporairement par le club la saison passée pour avoir mené la “fronde” contre le port du brassard arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQ +, il est toujours là. Que Loïc Lapoussin soit prévenu : le poids offensif de l’ailier droit peut faire mal.

Thijs Dallinga, attaquant, 23 ans

Thijs Dallinga (à gauche), promesse néerlandaise. ©AFP or licensors

Arrivé à Toulouse à l’été 2022, Thijs Dallinga a le profil d’un transfert qu’aurait pu faire l’Union : méconnu, déniché en D2 néerlandaise dont il a fini meilleur buteur, jeune et avec une belle marge de progression. L’international espoir batave d’1,90 m, auteur de 36 buts en 2021-22 avec l’Excelsior Rotterdam, a réussi une première saison prometteuse au TFC, avec 18 réalisations. Son début d’exercice 2023-24 est moins abouti, mais le joueur le mieux coté du noyau (12 millions € selon Transfermarkt) reste une menace, même s’il sort du banc.

Rasmus Nicolaisen, défenseur central, 26 ans

Rasmus Nicolaisen est un défenseur que l'on ne passe pas aisément. ©AFP or licensors

Nicolaisen a tout connu avec Toulouse : la Ligue 2, la Ligue 1, la victoire en Coupe de France et, maintenant, l’Europa League. Le défenseur central danois est le roc de la ligne arrière toulousaine. Arrivé de Midtjylland à l’été 2021, Nicolaisen forme avec Logan Costa une paire arrière qui fonctionne bien et qui fait la force du TFC. Amateur de jeux, son nom a aussi fait l’actualité la saison passée car il a emprunté de l’argent à des équipiers pour combler des dettes de jeu en ligne, sans pouvoir ensuite les rembourser, ce qui a provoqué des remous dans le vestiaire et a poussé le club à le mettre de côté temporairement. Sans quoi, il porterait sûrement le brassard aujourd’hui.

Aron Donnüm, ailier, 25 ans

Aron Donnum titularisé pour la première fois contre l'OM. ©AFP or licensors

Plus besoin de présenter le Norvégien arrivé du Standard en fin de mercato. Donnüm est le transfert le plus cher de l’histoire de Toulouse, qui a payé 4,5 millions € plus 2 millions € de bonus pour s’offrir le nouveau capitaine rouche. Titulaire pour la première fois dimanche contre Marseille côté droit, il devrait enchaîner ce jeudi à gauche. Et marquer les esprits pour son retour en Belgique ?